管小官不管林全 公平嗎

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中國時報
謝麗秋

日前行政院長林全轉戰東洋生技董事長，從行政院卸任後僅距4個多月便轉戰生技業，而遭論者認為有違反「旋轉門」條款，或當東洋「門神」之質疑。行政院指出，由於東洋生技公司目的事業主管機關分屬經濟部、衛福部等部會，行政院並非目的事業主管機關，林全角色屬政策方向指導，故無違反旋轉門條款的問題。於法林全轉任似無爭議，然而卻也反映出目前旋轉門條款規範未竟合理之處。

所謂旋轉門條款乃是民國82年間，曾有公賣局高層官員轉任美國菸酒公司顧問、電信局局長退休後轉任美國AT&T在台分公司服務，導致國家利益遭受重大損失。因此當時立法委員林濁水等人提案修正《公務員服務法》，增訂第14條之1。即「公務員於其離職後3年內，不得擔任與其離職前5年內之職務直接相關之營利事業董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問」，並於同法22條之1設有罰則。

民國96年初蔡英文於行政院副院長任內，批可經由專案程序，由國發基金投資宇昌生技，而蔡英文該年下半年卸任副院長職位後，旋即擔任宇昌生技無支薪董事長。據報導，蔡英文家族前期投入6000萬，在公司設立約1年半後將股權出售給潤泰集團，退出經營，獲利約1000萬元。而特偵組因行政院副院長職務非與該營利事業有直接相關，因此，蔡英文以無罪簽結。

但是，許多高官執掌事務眾多，並掌握權力與資源，其權力與決策，亦可能影響利益分配，可卻未如一般公務人員或相關部會首長受到旋轉門條款規範，容有可議之處。

林全曾擔任過東洋董事約5年的資歷，加上與政府推動的產業創新計畫，由其擔任董座，執行任內政策。林全前院長認為「自己會特別注意嚴格謹守政商分際，不會利用以前的關係為單一公司去謀取利益」，行政院副院長施俊吉也為其操守與道德背書。然而，當事人有無涉及實質利益迴避問題，即使是卸任首長，但仍有其有形無形影響力，僅靠自我規範與拘束，就不必立法了。對其他受旋轉門條款規範的大小官而言，是否公平，亦值深思。

對林全被外界批為門神一說，施俊吉指出「這樣的批評要有些節制，如果卸任行政院長退休了還要工作，能去哪裡，難道要去夜市擺攤嗎？」民進黨在野時是這樣維護官員的嗎？

近來民進黨政府欲規畫鬆綁《公務員服務法》第14條之1，朝大幅縮短管制年限，及減少罰則，名為促進人才流動。弔詭的是，過去民進黨在野時提出更嚴格管制版本，可是一旦執政，立場立刻轉變，是否便於現行官員轉任民間企業，令人存疑。

總之，行政院長主管資源分配與決策，卸任後應否受旋轉門條款規範，固然有討論空間，但民進黨政府「昨是今非」的髮夾彎心態，亦已見怪不怪。（作者為國政基金會司法及法制組高級助理研究員）

(中國時報)

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