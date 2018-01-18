2018年01月18日 04:10 中國時報 李家同

很多企業主認為我們國家有所謂的五缺，缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才。假設以上的五缺都解決了，我們的工業就會起飛了嗎？我看不見得，因為我們國家在文化上，對工業而言，有另外的五缺：缺野心、缺信心、缺耐心、缺專心、缺決心。

我們實在不夠有野心，和我們成尖銳對比的是韓國。我們的公司如果能和一家外國高科技公司合作就很高興了，韓國卻擺明的要超過那家公司。我常常去韓國，每次去都對他們有一些反感，因為他們常說一些當時在我看來不可能的事。可是現在回想起來，這是因為他們極有野心的原因。三星開始的時候，我們國家有和他完全同等級的公司，現在我們國家的公司還在原地踏步，三星已是世界級的公司了。

我們的信心也不夠，比方說我們不敢發展非常高級的通訊設備，總認為以我們的市場，這種高級設備不可能有什麼銷路。可是芬蘭只有500萬人，卻發展了相當高級的通訊設備，現在Nokia也是世界級的通訊公司了。他們如果沒有信心，大概也不敢發展這種向全世界挑戰的設備。

我們的耐心更是不能談了。政府對於所成立的研究中心絕對會要求他們在短期內有不錯的結果，但是很多工業產品從有觀念到商業化，都需要很久的時間。我們的研究單位常常因為研究沒有成熟而被迫放棄，韓國和我們同時開始，可是他們很少放棄，最後是我們羨慕他們的成就。

我們的工業研究有一個時尚問題，政府官員自己沒有把握，只好聽從海外學人或媒體的建議。政府常常提出重點計畫，對我們的研究人員來說，這叫做一波未平，一波又起。今天做奈米，明天做雲端，後天做物聯網，大後天做人工智慧。結果是十八般武藝樣樣學過，卻無一精通。研究人員無法專心，實在可惜。

政府下不了決心，這是相當嚴重的事。政府官員知道該發展什麼樣的技術，可是他們會顧及一些立法委員對這些科技的了解，比方說很多官員知道類比電路的重要性，可是他們也知道很多握有權力的其他官員根本不懂何謂類比電路，只聽過數位電路，因此也就不敢鼓勵國人在類比電路上下功夫了。

孫運璿院長由美國引進半導體技術時，我國沒有一個懂得半導體的工程師，當然也就沒有一家半導體公司，這充分表示我們國家在當年有野心，有信心，也有耐心。我們目前之所以有世界級的半導體工廠，乃是因為我們有很多專心工作的工程師。當然，最該感激的是當年政府的決心。

我寄望於我國下一代的年輕人，希望他們有足夠的雄心壯志，時時想將台灣建設成一個強大的國家，在工業技術上，決不能落後於韓國。（作者為國立清華大學榮譽教授）

(中國時報)