2018年01月18日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

下周即將大學學測，13萬學子應考，國家文藝獎新科得主、師大音樂系教授作曲家金希文表示，什麼科系不是最重要，「最重要的是要思考自己的人生方向，跨域學習也可以找出自己一片天。」

面對挫折 反而找到自己

金希文1957年出生於雲林，小學畢業之後舉家遷日，居住橫濱；大學原本美國念的是數學系，但因為從小就喜歡音樂，大三那年，他毅然決然轉讀伊斯曼音樂學院音樂系，一路念到博士，最後也選擇返國教書。

金希文說，師大音樂系已經是國內音樂科系的前二志願，「但還是有學生不知道為何要學曲式學，和聲學，很茫然。」金希文說，他常會跟學生說，被他當掉沒有關係，重修就可以，「越早接受挫折，越有機會找到自己。」金希文更擔心的是天賦優異的音樂學子，「因為平順，反而不容易發現自己到底喜不喜歡音樂，所以一定要學會獨立思考。」

金希文大三時從數學系轉到音樂系，從此與作曲為伍，「當時覺得念數學系很好，但念了之後發現並不快樂，還是喜歡音樂。」金希文說，可能是因為基督徒的關係，「我的信仰會告訴我該如何選擇。」

刻譜作曲 一個月不說話

金希文寒暑假都會躲到美國寫曲子，「凌晨四、五點起床，一寫就是十小時，我可以一個月不講話，除了跟超市店員。」金希文說，他到現在還是用筆在五線譜上「刻」豆芽菜，不用電腦打譜，一顆一顆，一小節一小節寫出在心中響起的音樂。

金希文說，「靈感不是偶然出現，事實上需要醞釀架構跟思考，但是最後一筆的確常是天外飛來。」金希文說，靈感一來，他常常還來不及用音符寫，只能趕快用畫的，「就像快照一樣把感覺畫下來，然後再騰上五線譜。」

尋找題材 再寫一部歌劇

剛拿到兩年一度的國家文藝獎，金希文說，「其實已經被提名很多次，每次我都很感謝。」金希文說，得獎前後自己的心情沒有太大改變，「對一個作曲家來說，主要時間都是花在創作，我也希望自己是一個好老師。」

金希文表示，希望有機會找到適合的題材，希望再寫一部歌劇，「當然希望創作上也可以一再自我突破，感性與理性要能結合，在過程中如果可以得到自由，感受自由，那就是我創作上最大的快樂。」

(中國時報)