澎湖灣沙灘路跑 嘉年華健康風

2018年01月18日 04:10 中國時報 王思慧／台北報導

為推動「2018海灣旅遊年」，澎湖國家風景區管理處以「2018澎湖灣沙灘路跑嘉年華」為主題，在4月14日規畫競賽組12公里、6公里及3公里健走組路跑活動，並邀請歌手梁一貞及超馬好手林義傑代言。觀光局主秘林坤源表示，預計這次會有上次兩倍以上的人次到澎湖觀光。

觀光局表示，「2018澎湖灣沙灘路跑嘉年華活動」，以澎湖美麗沙灘海洋特色等觀光元素，整合規畫出優質健康戶外運動，營造「海灘遊憩」與「浪漫音樂」觀光魅力與熱度，特別邀請「海角七號」范逸臣擔任晚會壓軸嘉賓，與上千位跑者齊聚隘門沙灘。

選手們除了將在「隘門沙灘」上路跑，還可邊欣賞海景邊跑步，緊接著4月19日為「2018澎湖國際海上花火節」，啟動澎湖旅遊旺季。活動由超馬好手林義傑、歌手梁一貞擔任活動代言人，兩位代言人都是路跑好手，首度在公開場合拜師結盟，相約4月14日共同挑戰澎湖灣沙灘路跑12公里。

記者會中梁一貞分享了自己平時訓練過程，主持人臨時要求秀出6塊腹肌展現成果，在教練林義傑及現場嘉賓見證下，果然名不虛傳，林義傑頒贈超四大極地超級馬拉松賽事獎牌，代表超馬精神的傳承，勉勵梁一貞能挑戰自我極限。

觀光局指出，三天兩夜每人只要4699元，更推出多款優惠方案供跑者搭配，可選擇搭飛機或搭船遊澎湖；「2018澎湖灣沙灘路跑嘉年華」中規畫三個主題「沙灘路跑」、「特色市集」、「音樂饗宴」，參與路跑的跑者可選擇3公里、6公里、12公里，除可以獲得超高CP值選手報名禮之外，賽後主辦單位規畫特色市集，集合澎湖在地美食、海洋體驗活動，參賽選手每位可獲得150元園遊券自由選購；壓軸的選手之夜由歌手梁一貞、范逸臣擔任演唱嘉賓。

(中國時報)