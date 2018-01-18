祖孫結伴遊 高天恒新戲獻給酷嬤

高天恒將小時候和外婆出遊的快樂回憶編創《跟著阿嬤去旅行》，獻給現已失智的外婆。（刺點創作工坊提供）

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中國時報
／台北報導

「我認為隔代教養是一件幸福的事，我是阿嬤帶大的孩子，是她教會我樂觀和自信，我真的覺得非常遺憾，沒能在阿嬤忘記我前，多陪陪她。」編導新銳高天恒，將小時候和外婆相處、到處玩樂的祖孫情，結合皮影戲和現代劇場，推出《跟著阿嬤去旅行》，獻給現已失智的外婆。

高天恒現年30歲，從事劇場工作12年，他表示，自小在大家庭中成長，和14名親戚小孩同住在一起，爸媽忙著工作，他最常和阿嬤待在一起，「家裡孩子多，難免會有所比較，但我偏偏是那種比較安靜、又沒自信的小孩，在那時好像只有外婆關注到我的感受，她既不嚴厲，也不溺愛，還會帶我去打電動，她的電動打得還比我厲害。」

高天恒說，他的阿嬤是一個「酷嬤」，受日本教育長大，是積極樂觀的行動派女性，永遠走在時代前端，在保守年代，已會自行搭飛機出遊，和現代新女性沒什麼兩樣，也曾參加中國小姐選美，「我考試考不好，阿嬤會說沒關係，阿嬤只有小學畢業，還不是嫁到好人家；我被家裡的大人罵了，阿嬤不但安慰我，還帶我去台中第一廣場搭海盜船、玩電動玩具，這是爸媽不可能帶我做的事情。」

高天恒2016年曾編創音樂劇《家書》，描寫阿嬤得阿茲海默症的故事，「阿嬤情況越來越嚴重，現在她已經完全記得不我了，想到那時候《家書》她在現場，也因為身體不舒服而沒能看完整齣戲，讓我感到很遺憾。」

(中國時報)

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