王力宏新片 AI預測吸121億票房

2018年01月18日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

王力宏在《無問西東》飆演技，也讓觀眾發現他除了會唱歌，演技也相當傑出。

張震飾演的角色只在乎金錢利益，但心裡仍有些許掙扎。

王力宏和黃明志合作的夯曲〈漂向北方〉拿下MyMusic年度歌曲冠軍，他開心在臉書向黃明志道賀；而他和章子怡、黃曉明、張震等人主演的電影《無問西東》在大陸上映5天內創下10億元票房紀錄，人工智慧系統預估該片總票房可望衝到26億元人民幣（約台幣121億元），堪稱演歌雙棲。

王力宏在電影中飾演熱血青年沈光耀，擁有富貴的家世、英俊的外表、傲人的學識和才華、以及家傳的一身武功，還有一個知書達理、大家閨秀風範的媽媽，他卻選擇從軍報國，不少網友在微博熱烈討論，直誇王力宏在電影裡帥度破表。

劇中角色如人生

而他在劇中的背景宛如真實人生，現實中，除了家族成員各個出身名校，他自己更同時被耶魯大學、普林斯頓大學、威廉姆斯學院同時錄取，最終選擇了他最愛的音樂，念了威廉姆斯學院主修音樂。

他日前宣布「龍的傳人2060」世界巡演起跑，更傳出大陸上市公司「當代東方」砸下9億人民幣（台幣約41億元）簽約其演唱會權利，將於4月13、14日北京開唱，台灣歌迷引頸期盼的台北場則預定明年上半年舉行。他對演唱會相當重視，日前結束電影宣傳後，就開始馬不停蹄規畫演唱會，甚至連農曆年假都要工作。

(中國時報)