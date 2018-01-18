李鴻其寫劇本 先請董老闆過目

2018年01月18日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

李鴻其自認在演藝路上和追逐音樂夢想的角色心境非常相似。

華語版《解憂雜貨店》「含金量」高，許多金馬加持演員助陣演出，包含金馬女配郝蕾、曾入圍男主的秦昊，以及在2015年金馬獎上以準影帝之姿對決的董子健及李鴻其。

董子健及李鴻其2人當年首度相遇，董曾讚李的演技，此次演出同部電影，雖沒有對上戲，但因一起跑宣傳惺惺相惜，李笑稱投資過不少電影的董是「董老闆」說：「我最近創作的劇本一寫完，立刻就寄給董老闆看。」董也樂於給予建議，未來2人有機會合作。

一天學會主題曲

李鴻其飾演執著追逐音樂夢想的「小城音樂人」，他一直很喜歡音樂，之前在《縫紉機樂隊》裡面就展現鼓手技能，而新片中除了吹奏口琴，還閉門苦練吉他，僅用一天就學會用吉他演奏片中重要主題曲〈重生〉，被導演韓傑盛讚有音樂天賦。

董子健首次挑戰外表頑劣暴躁、實際內心柔軟的大哥哥形象，他在外表上大膽突破了以往的青春學生造型，特意加深膚色並蓄起鬍鬚，晉升質感輕熟男。

秦昊在電影中飾演「諮詢者」，他化名「麥可傑克森」向無名雜貨店門口的牛奶箱投遞煩憂，他表示雖然在片中一直向成龍飾演的無名爺爺傾訴煩惱，但現實中通常都是扮演「傾聽者」，他更自曝，第一次認識太太伊能靜就學會當一個傾聽者，平日在家裡也肯耐心的聽家人訴說。該片19日上映。

(中國時報)