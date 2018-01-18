製作人落跑 方宥心驚呆

《掌中人生》女主角方宥心因為戲停拍，剛好宣傳新EP。（取材自臉書）

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中國時報
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庹宗華（後中）去年11月底曾參加《掌中人生》開鏡儀式，製作人蔡嘉陵（前排淺色格子者）日前驚傳捲款失聯。（取材自臉書）

大愛電視台新戲《掌中人生》製作人蔡嘉陵驚傳捲款失聯！大愛台去年底才剛匯給蔡嘉陵前期簽約金500萬，但他本月10日之後就不見人影，原定16日開拍也泡湯。除了電視台損失500萬成為最大苦主，主要演員方宥心、李辰翔、林嘉俐、錦雯以及客串的庹宗華等人皆受牽連。大愛電視台17日表示，為不影響戲劇排播，將安排其他製作公司接手後續拍攝，以維護工作人員及演員權益。

大愛台戲劇一部經理顧文珊無奈表示，這是大愛台第一次碰到這種事，籲請蔡勇於面對、負起責任，不應持續失聯。否則將依法律程序追究，保障大愛台及工作人員權益。

女主角方宥心乍聽製作人不見了時，嚇到下巴差點掉下來，不過她最近正好發EP，剛好把時間拿來宣傳並準備音樂會。庹宗華原答應客串5天，經紀人李湧說，蔡嘉陵是個好人，不知道出了什麼事。

定裝3次不OK

錦雯昨參加TVBS《女人我最大》錄影受訪，她與蔡2年前合作過1檔戲，去年11月製作人再度邀約，她前後定裝3次都被說不OK，現在回想起來製作人應該是在拖延時間，等大愛把500萬製作費匯進之後便捲款落跑。

錦雯原為該劇訂製一頂假髮3萬多元，因遲遲未開拍髮型師便拿去退掉，買了幾套衣服加起來約1萬元。損失不多，但她忍不住幫服裝師王蓮發聲，「幾個月下來她盡心盡力借了7人的衣服，借來的衣服都是『照天』計算。」現在被鎖在製作公司裡，找警察也拿不到，真的很替她叫屈。

(中國時報)

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