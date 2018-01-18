張信哲談曖昧情 1日就GG

張信哲16日出席《字私》新書見面會。（蘇蔓攝）

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中國時報
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張信哲16日舉辦《字私》新書見面會，憶起多年前在歐洲旅遊時，曾有一段「不會有結果的曖昧」，當時2人同樣身為觀光客，問路時相遇，竟發現彼此不僅興趣、喜好相同，還想去同樣的景點，一拍即合，因此相約遊玩，曖昧了一天，但他說：「因我個性較保守，加上在外地，沒有留下聯絡方式，就不了了之。」

張信哲出道近30年，私生活卻相當低調神祕，幾乎與緋聞絕緣，他難得突破心房，揭露自身的感情觀，他說：「我談感情是很熱情，但對方都會被我嚇跑。」他在書中寫到「我的心依然火紅，可以紅得讓你被灼傷，就看你，敢不敢直視而已」，展現出對愛人有強烈的愛。

總給人親切形象的他，也透露以前剛出道時是「省話一哥」，自認個性慢熟、不愛講話，強調「我是標準牡羊座男人」，對某些事物，有自我的堅持、自私， 他表示：「這樣未必是好事，太自我，有時候會造成別人的驚嚇！」直到近年來，年齡增長，多了不同經歷，才逐漸對大家侃侃而談。

新書熱賣已3刷

《字私》由8日出版至今1周，就已經再版第3刷，張信哲儼然成為人氣暢銷作家，他開心說，「原本只是想把身邊的隨筆整理整理，沒想到有這樣的好成績，非常謝謝大家支持。」他將在2月7日晚上七點半，於誠品信義店3F Forum出席《字私》新書分享會。

(中國時報)

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