《軍師聯盟》演傲嬌男就怕氣場輸人！翟天臨鬥吳秀波飆出海豚音

翟天臨在《軍師聯盟》中是狂妄的謀略家，才智雙全。

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中國時報
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吳秀波（左）和翟天臨情同兄弟，私下默契也好。（取材自微博）

大陸男星吳秀波擔任總製片及主演的《軍師聯盟》，劇中許多氣勢磅礡大場面媲美電影製作規格，拍攝過程除了有小演員手指骨折、手臂斷裂打鋼釘等意外，飾演「楊修」的翟天臨也是傷兵之一。他有場騎馬戲親自上陣，跨上馬後馬兒卻突然往外跑，結果他當場墜馬，連假頭套都掉了，當時痛苦表情嚇壞所有人，所幸有驚無險，但翟天臨至今回想仍心有餘悸。

翟天臨曾和吳秀波合作多部戲，當初吳秀波找他演楊修，他二話不說點頭答應，吳秀波說：「他像我親生弟弟一樣。」翟天臨的角色性格狂狷外放，是個傲嬌天才，在輔佐曹植過程，與吳秀波飾演的司馬懿棋逢對手、鬥智鬥勇，氣場不夠很容易被壓過去，好在他都能Hold住，「我所有動作都是放大的，包括設計摸眉毛、摸下巴，表現角色心中的狂妄。」

反派專業戶獲好評

他有場戲因誤以為殺死司馬懿而崩潰尖叫，撕心裂肺飆出「海豚音」感染觀眾，翟天臨透露自己配音時堅持用原音，「當時喊完直接腦供氧不足，嗓子滲血絲，後期重新配音是需要付出的。」他最讓台灣觀眾熟悉的是電視劇《蘭陵王》，當時在中視播出時獲好評，被封反派專業戶，去年作品有《擇天記》、《白鹿原》及《軍師》，連獲中國好演員獎、榮譽貢獻獎等肯定。《軍師聯盟》每周一至五晚8至10點播出。

(中國時報)

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