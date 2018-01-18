關喆3年育2子高唱《足矣》

關喆（右）昨舉辦發片記者會，吳宗憲站台助陣。（粘耿豪攝）

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中國時報
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吳宗憲（左）熱情為關喆按摩大腿內側，他害羞大笑。（粘耿豪攝）
關喆（左）被封為「新系唱作暖男」，黃小琥到場為他站台。（粘耿豪攝）

關喆17日舉辦《足矣》新專輯記者會，好友吳宗憲、同門師姊黃小琥站台。吳送上「肩樂」，並當場幫關喆按摩肩頸及大腿內側，被主持人黃子佼虧「今天是關喆發片，不是你的產品發表會」，吳還反客為主宣布7月28日小巨蛋演唱會，要邀請關喆來參加。

加盟華納音樂後，關喆推出第2張專輯《足矣》，昨盛大發片，黃小琥稱讚他是歌壇黑馬，吳宗憲也對他讚譽有加，兩人因上節目結緣，曾在東區小酒館徹夜暢談，他爆料吳的酒量是3個字「一直喝」，他很喜歡台灣，預計復活節帶家人來台環島旅行。

孩子提供靈感

距上一張專輯暌違3年，關喆 不但參加了第4季《我是歌手》、推出全新專輯，也晉升為人夫和人父，新專輯中有3首歌是寫給小孩的作品。他說，孩子帶給他很多靈感，以前一個人吃飽全家不餓，現在上有老、下有小，他不僅工作認真，更把對生活的體悟寫成歌曲，用音樂分享生活態度。

大陸歌手關喆以〈想你的夜〉一曲走紅，他2012年赴澳門開演唱會時，和葡萄牙籍的妻子相識，兩人交往7、8個月就閃婚。當時他工作太忙，直到小孩出生後才舉辦婚禮，並豪擲180萬元到馬爾地夫度蜜月、拍結婚照。兩人婚後育有一雙兒女，老大3歲、老二1歲，妻子會說流利中文，兩人教育小孩則以英文為主。

(中國時報)

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