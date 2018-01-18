阿妹耍〈傲嬌〉挨罵肖查某

徐佳瑩（左起）、張惠妹、艾怡良，一同耍性感入鏡。

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中國時報
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艾怡良、張惠妹、徐佳瑩，與帥氣三胞胎合作趣事多。

張惠妹（阿妹）、徐佳瑩（拉拉）及艾怡良一同打造新歌〈傲嬌〉，3人在MV中對鏡頭搔首弄姿，還上演全武行，艾怡良笑說：「我這一生做過最偉大的事情就是推張惠妹，媽～我推天后！」拉拉則表示：「我這一生做過最不可思議的事，就是看著妹姊說『肖查某』。」問及阿妹被推、被罵是否有走心？她打趣說：「有！」讓眾人笑翻。

3人在〈傲嬌〉中用聲音表現互軋女力的對罵，阿妹笑說：「當初聽到這首歌，我還很不相信是拉拉寫的。」阿妹期望3人有機會同台Live演出，「請拭目以待，看我們在台上互抓頭髮。」

火燒車爆炸嚇壞人

MV邀請《環太平洋》劉氏三胞胎兄弟跨刀演出，阿妹則大讚拉拉的「戲胞」及流露出的凶狠一面，艾怡良說：「這是徐佳瑩離男人最近的一支MV！」但遇到鮮肉的徐佳瑩卻自嘲：「有一種被姊姊帶出來看世界的感覺。」阿妹則回：「妳們寫歌心裡也要發洩啊！」

艾怡良在MV使盡全力演出，直說：「我得到一個大解放，耍性感、耍騷，這一生大概只能做這一次，所以抱著一個沒有明天的心態去做。」阿妹則回：「妳講得太嚴重了！」此外，導演還安排「火燒車」橋段，突然的氣爆巨響，讓3人從原本的傲嬌樣頓時嚇得驚聲尖叫，阿妹趕緊給2位妹妹愛的抱抱，展現大姊風範。

(中國時報)

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