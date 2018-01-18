曾志偉駁明星足球隊尋歡提告

曾志偉捲入疑似性侵演員藍潔瑛風波，昨開記者會強調尊重女性是自己的原則。

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中國時報
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曾志偉昨日下午4點於香港九龍香格里拉酒店舉行記者會，回應多日來瘋傳的性侵疑雲，並表示將對爆料者，大陸「金牌模女教母」韓穎華提告，她13日在微博指控：「 譚詠麟同曾志偉創辦過明星足球隊，表面上來內地踢表演賽，但是全香港市民都知道他們到內地尋歡。」一幫大咖明星全部被貼上標籤。

香港明星足球隊成軍32年，球隊歷史甚久，陣容星光熠熠，隊長洪金寶、副隊長元彪，成員則各個有奇名，像是任達華叫「紙屏風」，形容他守門能力差，如紙造屏風容易攻破；謝霆鋒叫「謝檸檬」、陳奕迅叫「陳勁遜」，而曾志偉本人叫「通天老官」，因為他能出任所有球員的位置。

事實上在2006年2月中，香港明星足球隊成立20周年，全隊飛到菲律賓集訓兼慶祝，當年已被爆料指他們以慶祝為名，實則是去尋歡，兩位大明星曾志偉和譚詠麟更被指名道姓，當時兩位大哥立即以法律途徑追討，香港明星足球隊獲判勝訴，對方賠償。

網傳舊聞累及親友

昨日曾志偉在兒子曾國祥和律師陪同出席，他為表慎重，用粵語、中文2度說出聲明，表示：「這些針對我的報導是非常嚴重的指控，更讓我難過的是連累了我身邊的朋友、家人和子女，甚至是明星足球隊。」他認為自己有必要站出來作公開的回應，「尊重女性是我堅持的原則，願意配合刑事調查，用法律手段維護聲譽。」

曾志偉多年前舊聞和已結案的香港明星足球隊事件，都被韓穎華指證歷歷點名，又被拿來在網路上散布，曾表示應該遏制這種歪風：「我希望法律可以有最終的結果，還我一個公道。」律師最後也請網友刪除並不要再散播不實傳言。韓穎華則在微博反擊：「…替老婆子擔心？沒這必要，老婆子敢公然批評，是實在有這檔子的事。控告老婆子？坐等！」

(中國時報)

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