2018年01月18日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

梵克雅寶以12星座為主題的Midnight Zodiac Lumineux腕表，透過按壓按把製造機芯中壓電效應，即可點亮面盤上LED的點點星光。（翻攝自梵克雅寶官方網站）

萬寶龍品牌代言人休傑克曼（右）與品牌全球首席執行長Nicolas Baretzki（左）及登山家簡頓庫爾Kenton Cool（中）一同於晚宴上合影。（MONTBLANC提供）

GIRARD-PERREGAUX三軸陀飛輪三問報時腕表，48mm鈦金屬表殼，搭載GP 09560-0001型手上鍊機芯，1276萬4000元。（芝柏表提供）

GIRARD-PERREGAUX鏤空新三橋Neo Tourbillon陀飛輪腕表，45mm鈦金屬表殼，搭載GP 09400-0011型自動上鍊鏤空陀飛輪機芯，420萬4000元。（芝柏表提供）

Greubel Forsey恆定動力腕表，可藉恆定動力裝置、30度傾斜輪擺及擒縱結構，使其走時更為精準，此亦為品牌旗下首只配備跳秒功能之表款，限量33只，890萬元。（Greubel Forsey提供）

深受藏家喜愛的江詩丹頓Metiers d’Art藝術大師系列，本次透過金雕和輕盈空靈的鏤空琺瑯工藝，描繪18世紀末的熱氣球冒險故事，5款各限量5只。

江詩丹頓推出主攻年輕世代的全新FIFTYSIX系列，其中搭載全新自動上鍊1326機芯的精鋼日曆表款，以對品牌而言較好入手的價格（1萬2000歐元，約合新台幣44萬元），貼合現今經濟環境。（江詩丹頓提供）

梵克雅寶以花卉形象打造8款Le Jardin花園系列腕表，其中5只為獨一無二的稀貴臻品，此只Dandelion Secret腕表，透過不同手法表達蒲公英的花朵及靈動的羽絮。 （梵克雅寶提供）

如火如荼進行中的2018 SIHH日內瓦高級鐘表展上，各家晚宴活動不斷，萬寶龍MONTBLANC把包含休傑克曼、楊洋等一眾品牌大使帶至古堡中，向山岳探險世界致意；而迎接150周年的IWC萬國表，則請來精靈女王凱特布蘭琪及新任品牌大使布萊德利庫柏，為風雨交織的寒冷夜晚，添上一絲夢幻感。

除了猛打巨星光環，展場內也藉由工匠技藝遊歷天上人間，藉由製表工藝自時間解讀中領略分秒隱藏的詩意瞬間。

Van Cleef & Arpels 化美好於腕間

流星、花園標誌的引領下，來到Van Cleef & Arpels梵克雅寶打造的奇幻世界，擁詩意為心的品牌，將製表工藝從機芯開始注入詩意哲學，以行星運轉為機構的Lady Arpels Planetarium Poetic Complications詩意複雜功能腕表上，即可清晰讀出其中一二。而以12星座為主題的Midnight Zodiac Lumineux腕表，則將壓電效應運用於機芯研發中，只需按壓8點鐘位置按把，即可透過瓷條震動點亮面盤上LED的點點星光。

時常引入大自然靈感的珠寶世家，今年也以花卉形象打造8款Le Jardin花園系列腕表，以精細寶石鑲嵌出的靈動蒲公英、蜀葵、勿忘我等花朵忘情盛開，隱藏於繁花下的時分指針，需輕按花瓣始能讀取，可化作胸針、手環配戴的多變性，亦為系列綻放出盎然生機。

Vacheron Constantin 品味人士俱樂部

展間內裝全盤更新的Vacheron Constantin江詩丹頓，2018以「品味人士俱樂部」的概念營造整體氛圍，為年度主打之全新FIFTYSIX系列妝點出完美登場舞台。特為年輕世代而生的FIFTYSIX系列，汲取品牌1956年問世的Reference 6073腕表為發想，以4只表耳拼湊出的代表性馬爾他十字，增加表款辨識度，羅馬、阿拉伯數字混和時標亦揉合50年代復古氣息。系列以精鋼或玫瑰金材質打造，並有日曆、星期日曆及全日曆月相等3種表款，其中搭載全新具備停秒功能的1326型自動上鍊機芯和精鋼材質的基本款，以對品牌而言較好入手的價格（約合新台幣44萬元），貼合現今經濟環境。

另一頗受藏家青睞的Metiers d’Art藝術大師系列，則將人類乘坐熱氣球的騰空夢想紀錄於表盤之上，透過金雕和輕盈空靈的鏤空琺瑯工藝，藉5只款描繪5段發生於1783至1785年間的冒險故事。

GIRARD-PERREGAUX 摩登新時代

同樣致力自傳統中找出新路線的GIRARD-PERREGAUX芝柏表，為饒富歷史厚度的細膩工藝賦予大膽、摩登視野。結合三軸陀飛輪及三問報時功能的全新巨作，即以科技感外型引人駐足，兩片盒子形的藍寶石水晶玻璃中，由陀飛輪、走時、問表3層結構建築的機芯清晰可見，48mm鈦金屬表殼更有助於清脆音響的傳播，以複雜頂級工藝加成出無可取代的品牌價值。而經典三金橋表款，亦玩出新花樣，不管是可欣賞全見式美景的鏤空新三橋Neo Tourbillon陀飛輪腕表，或是不具備複雜功能的非凡金橋腕表，都可見品牌在不背棄核心精神下拓展客層的決心。

Greubel Forsey 科幻時間藝術

對時間的描述向來頗有挑戰精神的Robert Greubel和Stephen Forsey，持續兩人的不斷的實驗精神，藉旗下品牌Greubel Forsey再度問鼎技術極限。融合團隊第五大發明恆定動力裝置的Differentiel d’Egalite表款，完美藉恆定動力裝置分配動能，7點鐘位置之30度傾斜輪擺及擒縱結構則負責抵銷重力作用，使其走時更為精準。而新款GMT世界時間腕表，則可以重新設計過的立體藍寶石水晶玻璃清晰透視立體地球，搭配精密的時區顯示及24秒陀飛輪等裝置，打造如科幻劇場視覺般的旅行時間藝術。

(中國時報)