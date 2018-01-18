2018年01月18日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

大潤發獨賣法國Color Catcher洗衣吸色紙，主打洗衣時放入，能降低相互染色的機率，每瓶129元。（大潤發提供）

全聯獅王室晾香室內晾乾洗衣精－元氣花果2.6kg，原價223元、特價127元。（全聯提供）

冬季溼寒日多，有洗衣精標榜室內晾曬，也要追求室外的清新感。（CFP）

大潤發獨賣比利時Le Chat Bebe幼童專用洗衣凝露，專門克服穀類、胡蘿蔔、牛奶等食品污漬，每瓶269元。（大潤發提供）

頂好Ariel超濃縮洗衣精，強調日本連續5年銷售第一，獲得許多有幼兒的家庭肯定，910g、159元。（頂好提供）

全聯Persil寶瀅全效能洗衣凝露1.46L，原價339元、特價279元。（全聯提供）

全聯花王Attack高滲透Bioge洗衣凝露900g，原價310元、特價279元買一送一。（全聯提供）

超市和量販洗衣精近年走起輕奢路線，相較一般洗衣精價位平均約100至200元，這些進口品牌最高可達300至400元，但有的暢銷款業績甚至倍數成長，年銷售額可達近千萬元。輕奢洗衣精以歐系和日系最受消費者青睞，在各通路均以德國Persil寶瀅最搶手。

年度百大商品 最低5折起

全聯根據財政部統計，發現去年台灣人年薪平均54.7萬元，多數人雖無法購買許多奢侈品或名車，仍願意買進口、有機等高價生活用品，讓生活品質變好，從洗衣精可明顯歸納出「輕奢生活」的走向。

近日，全聯針對最新的消費趨勢推出的「年度百大商品大賞」，涵蓋清潔用品、休閒食品等20個類別、150支暢銷品，18日前最低5折起；其中有9支去年熱賣的洗衣精，包括橘子工坊天然濃縮洗衣精補充包－高倍速淨，和德國dalli全效洗衣精、Persil寶瀅全效能洗衣凝露等都是價位較高、添加香氛、草本精華，或強調洗淨力；獅王室晾香室內晾乾洗衣精則是針室內晾衣多有悶臭霉味的問題而研發的高機能性新產品。

衣物清潔 分眾時代來臨

大潤發觀察，近年衣物清潔市場進入分眾化時代，進口品牌如獨家引進的比利時Le Chat Bebe幼童專用洗衣凝露、奧地利Perwoll運動專用洗衣精，因專攻嬰幼兒、運動等分眾族群頗受歡迎；而Persil寶瀅全效能洗衣凝露去年業績增逾1倍，其他日、韓、港等品牌也因單價高，迅速朝千萬元業績邁進。預估在多元功能訴求及進口品牌帶動下，今年相關業績可望再提升3至5%。頂好進口洗衣精過去3年內銷售也增2成，以Persil寶瀅護色洗衣凝露、日本Ariel超濃縮洗衣精最受歡迎。

(中國時報)