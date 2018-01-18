包大人熱賣超過嬰兒尿布

2018年01月18日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

愛買紐力活葡萄糖胺飲春節禮盒組，原價2304元、特價2099元。（愛買提供）

全聯利清爽替換式紙尿片，45+3片，優惠199元。（全聯提供）

全聯包大人成人紙尿褲－親膚舒適L至XL，單包特價205元、任2包特價398元。（全聯提供）

愛買來復易輕薄安心活力褲，每包原價459元、特價319元。（愛買提供）

全聯美吾髮快速護髮染髮霜－4號自然栗、5號深栗、6號自然褐、7號自然黑，任2盒特價298元。（全聯提供）

銀髮族日益增加，相關議題受關注。（CFP）

高齡化社會來臨，從超市和量販的銷售觀察也看出人口老化的現象，去年全聯的成人尿布年成長率約5%，銷量正式超越嬰兒尿布，呈現黃金交叉，包大人成人紙尿褲、利清爽替換式紙尿片都暢銷；染髮霜與成人奶粉等也熱賣，強調添加軟骨素與葡萄糖胺的雀巢金克寧銀養奶粉高鈣雙效配方，業績年成長1成，都反應出高齡人口的需求日增。

全聯近期「年度百大商品大賞」歸納的「銀髮照護」消費趨勢，與多數資料一致，內政部統計處統計去年新生兒的出生數跌破20萬、且有68％的縣市老人比小孩還多；尼爾森資料顯示去年整體染髮霜（白染黑）市場成長13%；國發會則推估2026年將會是「超高齡社會」。

愛買分析，前年60歲以上賣場消費人口占全來客1成，台北市忠孝店、景美店與新北市永和店高齡消費者占比特高，2015年起陸續在這3家分店搶先通路規畫友善銀髮軟硬體設施，包括洗手間無障礙設施、專人諮詢服務、銀髮族講座等，愛買公關經理王佳慧表示長者貼心服務獲好評，至今已增加1至2成來客。

因應高齡化設置的專區商品業績也成長，有藥師服務的銀髮保健商品區，業績飆高20倍，心血管保健食品、骨類保健品、眼睛保健品排前3名；保健飲品禮盒成長3倍，以養氣人蔘、葉黃素、葡萄糖胺飲禮盒組最受歡迎，養氣人蔘禮盒組單日全台可賣上千組；成人紙尿褲則成長5成。

大潤發部分賣場銀髮來客破2成，該族群對於「產品標示、成分、健康宣稱」較其他族群重視，去年9月起領先量販超市首創「藍色生活」健康概念標示，近500支商品中，產自義大利的Costa d’Oro冷壓初榨橄欖油，每月賣上千瓶；賣場自製的胚芽核桃麵包清爽高纖，每月賣上萬個；與食品工業發展研究所合作引進「銀髮友善食品」的獲獎商品，如台鹽鮮選我鹽麴，單月可賣上百罐。

(中國時報)