2018年01月18日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

Ubisoft今年在電玩展上推出試玩未上市遊戲《飆速車神2》活動，試玩即抽價值69萬的哈雷機車。（《飆速車神》官方網站）

PlayStation在電玩展上限量販售「MONSTER HUNTER: WORLD RATHALOS EDITION」的800組PS4 Pro 1萬4480元、400組DUALSHOCK 4 1780元。（PlayStation提供）

台北國際電玩展首度打造電競區，也是初次舉辦人氣電競遊戲《絕地求生：台港澳交流賽》，讓玩家現場一起吃雞。（取材自Steam）

第16屆台北國際電玩展下周登場，今年有28個國家、近400家業者、高達2000個攤位參加，創下歷來最多紀錄，參展商都不約而同大手筆推優惠組合、抽哈雷機車、送遊戲主機等活動，現場更有多款未上線遊戲實際試玩，以及首度加入今年大熱電競專區，外界預估氣氛將比往年更熱鬧。

手遊、電競同場較勁

電玩展重頭戲自然是最新、最夯遊戲，最受玩家期待的包括26日上市的人氣狩獵動作遊戲《魔物獵人：世界》，此次更首度提供官方漢化版給玩家免費線上下載更新，將於電玩展中的PlayStation攤位展出，購買請洽各通路。

Ubisoft則提供未上市遊戲《極地戰嚎 5》及《飆酷車神 2》的實機體驗，現場試玩不僅能抽價值69萬的哈雷機車，更有超過8000份禮物送給試玩者。另外還有多款VR遊戲，當中HTC將展出剛在CES推出的VIVE Pro，首度舉辦虛擬實境電競邀請賽，讓玩家體驗全新遊戲《英雄防線：勇士們》。

今年手遊及電競也在電玩展上占一席位，橘子集團進駐台北國際電玩展，盛大舉辦《天堂M》滿月Party，更攜手台灣大車隊，為遊戲玩家提供限時限量專車接駁服務；而為了順應今年的電競熱潮，電玩展也首度特地規劃了電競區，將首辦人氣第一的電競遊戲《絕地求生：台港澳交流賽》，讓玩家現場體驗「吃雞」樂趣。

遊戲機歷年最優惠尬最狂吃雞

PlayStation推出歷年來最優惠購機方案，包括買金或銀色PS4送價值4250元的DUALSHOCK 4無線控制器、主機專用黑色直立架及PS4獨占遊戲《Gran Turismo Sport》等組合優惠，另外還有限量「MONSTER HUNTER：WORLD RATHALOS EDITION」的800組PS4 Pro及400組等DUALSHOCK 4，只供現場排隊搶購。Xbox也將每日在王碁攤位舉辦「Xbox史上最狂吃雞挑戰賽」，現場成功生存到最後的玩家，將可獲得Xbox One X 1台；電玩展25至26日開放B2B商務區，26至29日開放B2C玩家區，讓玩家開心入場。

(中國時報)