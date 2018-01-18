2018年01月18日 04:10 中國時報 石欣蒨 、 郭家崴 報導

統一時代百貨台北店 日本美食祭，明太子魷魚，120元。（統一時代百貨提供）

新光三越台北南西店Chimac17韓式醬脆皮無骨炸雞，150元。（新光三越提供）

統一時代百貨台北店 日本美食祭，北海道海鮮天婦羅，每塊90元至110元，買5送1。（統一時代百貨提供）

桃園台茂購物中心北海道物產展，北海道濃厚霜淇淋薰衣草口味，120元。（台茂購物中心提供）

百貨貼心引入韓國、日本美食及特產來台灣，美食與伴手禮一起吃好買滿。新光三越台北南西店29日前韓國商品展，引進Sonsoo Bansang食堂辣牛肉湯、韓國釜山的人氣名店Chimac17韓式醬脆皮無骨炸雞等美食；持貴賓卡於展區消費滿500元可抽獨家「易斯達航空台北-首爾雙人來回機票」；與「經典韓劇回顧展」海報合照上傳，有機會獲獨家韓劇DVD。目標14天業績破千萬元。

桃園台茂購物中心即日起到29日舉辦「北海道物產展」，包括首度來台的「MEN-EIJI古川淳」，不僅是米其林推薦美食，更是札幌第一的拉麵店；現場還有北海道必吃的濃厚霜淇淋、草莓冰等，函館限定的人氣甜點「Petite Merveille」MEL起司蛋糕也將首度登台，另外更有冷凍海鮮與乾貨如函館名產冷凍「烏賊飯」等。

統一時代百貨台北店則是在1月24日前帶來日本美食祭，網羅沖繩、函館、近江各式特產，包括函館海鮮握壽司、沖繩必買的黑糖及發酵薑黃粉等，另外還有KIRIN啤酒，配上現場現炸炸物如唐揚炸雞、明太子魷魚等，在百貨一次吃到日本好滋味。

(中國時報)