2018年01月18日 04:10 中國時報 鄭順聰

7 賈寶玉碎語

賈寶玉就纏上了修遠，從上午糾纏到午間，也跟著港立從教室爬坡穿越倒螺旋內核的活動中心到武嶺吃自助餐，一路分析黛玉寶釵的回到宿舍，打開4101的門，學長不在，賈寶玉發現修遠滿架子的書，港立心頭一糾，怕賈寶玉會更加滔滔不絕……沒想到，竟沉吟不語，安靜了半晌。

「你怎麼突然變啞巴了？」修遠問。

「我正在思考。」賈寶玉回。

「思考什麼？」修遠問。

「思考我們班。」賈寶玉回。

「我們班有什麼好思考的？」修遠問。

「你……你不知道嗎？才剛開學，就展開感情大亂鬥，好不精彩。」賈寶玉眉頭一揚。

「感情大亂鬥？你說什麼啦！」修遠回。

「什麼事啊？」港立問。

「剛才我們討論《紅樓夢》你都沒有回應啊！怎麼這時候就有興趣了？」修遠斜瞪港立。

「我有耳聞一些耶，好像很精彩的樣子，但到底是怎樣我也不是很清楚。」港立說。

「要聽嗎？」賈寶玉說。

「要！要！當然要聽！」港立露出那一排牙齦肉。

「嘿嘿……嘿嘿……」賈寶玉詭異地笑，奸佞地笑，欲說還留地笑了：「嘿嘿……嘿嘿……」

「快說啦！你不說，我就不讓你走！虧我聽你講了一個早上的《紅樓夢》，你不講我就把你關在這兒。」修遠耍狠。

「好啦！好啦！不要急啦！我說就是我說就是啦！其實，我跟著你們來，就是要來說同學們的八卦的，否則我實在忍不住了……。」

面對書桌的椅子就轉了頭，三人齊向寢室的中心，圍成圈密談︰「我不能透露真實姓名，得用代號，怕你們洩漏出去到時說是我說的，找到我身上我就慘了。」賈寶玉說。

「不要囉唆快講啦！」修遠已迫不及待。

「我跟你們說喔，我們班的感情大亂鬥，分作兩個集團，有男蜂王、有女蜂后，男蜂王有ㄅ和ㄆ，女的我用英文字母表示。話說ㄅㄆㄇㄈ住在同一間寢室，ㄅ長得又高又帥，輪流跟我們班ABCDE女約會，不是一天一個喔，是一天好幾個，早餐一個、午餐一個，有時晚餐消夜好幾個，還常常到海堤聊天聊到天亮。」賈寶玉話一半被港立打斷：「那個ㄅ我知道是誰，不就是那個……。」

「不要吵啦，你等人家說完啦！」修遠喝止港立。

「而另外一個核心，是女蜂王Ａ，不要說男蜂王ㄅ喜歡，連ㄆ也很中意她，但女蜂王Ａ追求者甚眾，反倒是Ｂ喜歡ㄆ，於是就拜託Ａ女約ㄆ出來，一起出去玩，還凹ㄆ送早餐去女生宿舍給她們。然後說到男蜂王ㄅ，他發現Ａ對他沒有感覺，ＢＣ又跟ㄆ搞得火熱，於是去跟ＤＥＦＧＨ約會。後來Ａ女跟他喜歡的人拍拖，就換ＢＣ整天找ㄆ，然而ㄆ還是很喜歡Ａ女的。」賈寶玉說。

「你這樣ＡＢＣㄅㄆㄇ太複雜了啦！聽不懂啦！」港立說。

「嘿嘿……嘿嘿……反正事情就是這樣，你自己猜啦！這是我們班某位女生偷偷告訴我，她總是躲在旁邊暗中蒐集同學的八卦，有什麼事問她就對了，但大家都不知道她的存在，嘿嘿……嘿嘿……。」賈寶玉吃吃笑了。

「到底誰是誰，你這樣講誰知道啦！」港立不耐煩了。

「你們自己猜啦，也不知道這場感情亂鬥會怎麼演變，有蜂王蜂后，有男追女，還有女倒貼男的，你們大學生好亂啊！好亂好亂啦！」賈寶玉轉身就走，飄飄離開房間。

港立正要追出去時，洪更生學長開門而入。

港立隨即變臉，轉頭去扯毛巾，跑到公眾浴間洗臉去。

修遠打了道長長的呵欠，取來隨身聽，逗上耳機，躺在床上午覺。

上了一個早上的課，修遠疲累得很，閉上眼睛卻睡不著：「ㄅㄆㄇㄈ應該就是二樓那群人了，而Ａ呢？梁宛若，唉，還真快，那麼快就有喜歡的人了，她實在太漂亮太耀眼了，是男人都會喜歡她。嗯，許雯靜還在逃城等我，不，她人在台北補習準備重考，但，她對我到底有沒有感覺？是我的誤會，只是朋友而已？還是真的有。宛若最好的朋友就是Ｂ和Ｃ了，她們成天混在一起，那ＤＥＦ呢？好像是她們？那天凌晨看到ㄅ騎摩托車送她到門口，應該Ｄ會是林怡夏嗎？眼睛好漂亮，跟劉照君和劉慕槿感情很好，E、F就是她們？劉慕槿早上遞衛生紙給我，臉圓圓笑容開朗的她真好心。

我想ㄆ是沒有機會了，當過兵一副社會人氣息，梁宛若如此高雅脫俗，怎麼配得上呢？那個Ｂ和Ｃ整天纏著ㄆ，比較喜歡成熟有經歷的男人，聽說他們一群男男女女，沒課的時候就去廟口喝珍珠奶茶，去ＫＴＶ唱通宵，甚至發狠飆摩托車就跑去墾丁。

而我呢？我還在等待，等待靜，她正水深火熱重考，我不能反叛她。然而，她真的喜歡我嗎？沒有表示，也沒有承諾，我在這個奼紫嫣紅的大觀園，好多漂亮美麗的女孩子啊！我不能，我不能背叛靜。或許，愛情從來就不屬於我，我得疏離冷漠，遠離人群，當一個冷眼旁觀的詩人，絕不能走入其中，因為，一碰觸，就會粉碎……。」

(中國時報)