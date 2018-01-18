2018年01月18日 04:10 中國時報 神隱

「不要再打了！」卻是珠兒的聲音，她早已哭成個淚人兒，在兩位扛轎者的攙扶下，鑽出轎外，泣不成聲。

「不要再打了！主人，我不會留在這兒的，我不會答應他們的，主人到哪裡，我就到哪裡，不要再為我受苦了！」納菲也湊上前去，兩女抱著和尚哭成一團，連我也掉下眼淚。我哭不是因為傷心，我幹嘛傷心？和尚不是活得好好的，一點皮肉傷都無，我是為他的身手感到振奮，身為男子漢，不就該這樣戰鬥嗎？就算敗下陣來也是光榮的，何況他還獲勝，怎不教人開心。這兩場戰鬥，一掃先前我對他的不滿，就算他把我們仨都當成棋子利用了，也必有他的理由，如此挺身奮戰的熱血男子漢，不可能是什麼奸邪之輩。

嗯，我還真好騙。

和尚安慰女孩們：「別哭了，哭什麼？我人不好好的嗎？我是尊敬他們，才跟他們交手，沙漠裡的人都光明正大，直來直往。使小手段，或偷偷溜走，才會教人瞧不起。妳們放心，他們不會傷我的，我也不會傷他們的。嗯，應該說不會讓他們傷得太重…」

半哄半騙，珠兒重回轎中，納菲重回我懷中。這席話也似在說給谷裡的人聽，人心漸變，眾人對和尚漸有好感。

然而事關顏面問題，和尚要贏，得令人口服心服才行。這白龍谷寨數百年來不輕易讓人通過，今日為一個公主破例、一口氣讓數萬人通過也就罷了，這回要硬留一人，還是要她當主，卻被一個輕佻的和尚出言阻擋，誰能忍下這口氣？

眾人也並非要將百年規矩被壞的氣出在他身上。實在是這一日下來的變化太大，簡直天翻地覆，弄不準，恐怕要掀起一場惡戰，兩百個山寨相鬥，鬥到不剩一兵一卒方休；就算只鬥個死傷過半，到時被名不見經傳的流匪或三流小國的軍隊給輕易剿滅，也就灰飛煙滅。

幾百年來躺著坐收白花花銀兩的好事就這麼付諸流水，幾個人能不計較？這可是危急存亡的關頭。

和尚也看出眾人的心思，覺得自己是玩過了頭，便對我使個眼色，我急忙過去為他披上白袍，拭去他身上的汗漬與塵土，也將他的光頭重新抹得油亮。出家人就要有個出家人的樣子，全身赤裸只遮塊布，能看嗎？難怪人家要生氣。這一轉眼，和尚又換了個樣子，眼神內斂，舉止有度，儼然有道高僧。

（待續）

(中國時報)