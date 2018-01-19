2018年01月19日 01:12 中國時報 周毓翔 、 陳彥宇 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

月薪3萬以下 明年起免繳稅

立院朝野黨團昨聯手在農曆年前送出政策紅包，三讀通過《所得稅法》修正案，將綜所稅標準扣除額提高到12萬，薪資特別扣除額提高至20萬，加上原有的8.8萬免稅額，等於月收入3萬以下的上班族，明年5月報稅時不用繳稅。

政策紅包 減輕育兒家庭負擔

此次修法特別嘉惠小資族，估計全國約542萬綜所稅申報戶受惠，根據財政部大數據資料估算，全國近5成年所得在新台幣40.8萬元以下的受薪階級，明年皆可免申報所得稅。原本政院版預估損約69億，經朝野協商後，三讀通過的版本稅損高達198億。

此次修法將標準扣除額從9萬提高至12萬，薪資特別扣除額從12.8萬提高至20萬，身心障礙特別扣除額12.8萬提高至20萬，幼兒學前扣除額從2.5萬提高至12萬。

資誠會計師事務所會計師洪連盛表示，除單身薪資民眾年薪在40.8萬以下，即可不用申報繳納所得稅，雙薪無子女家庭家庭薪資所得在81.6萬以下，與雙薪家庭育有1位5歲以下幼兒、家庭薪資所得低於93.6萬以下也都可免繳納所得稅。

安永會計師事務所會計師楊建華指出，加計幼兒學前特別扣除額由2.5萬元，大幅拉高至12萬元，假設先生全年薪資所得120萬，太太則為全職主婦，育有2名5歲以下幼兒，將可較現制省下1.7萬元，全家可以來趟國內小旅行，此舉正顯示政府重視少子化問題，也不惜祭出租稅政策鼓勵生育，減輕育兒的負擔。

營所稅提高至20％ 3年緩衝

綠委江永昌表示，提高各項扣除額後，估計年薪低於40.8萬元的社會新鮮人等於可以免繳所得稅，若以每年領12個月薪水、再加1.5個月年終計算，等於只要月薪不到3萬者，都可以免稅。

為平衡貧富差距，此次稅改也將營所稅從17％提高至20％，讓產業界多有怨言。國民黨認為至少該保護中小企業維持17％，經協商後，執政黨同意給予3年緩衝，總所得50萬以下企業，採逐年調升1個百分點至20％。財長許虞哲說，國內約11萬家公司適用，稅損約32億元。

未分配盈餘稅率則從10％降為5％，獨資合夥事業免徵營所稅，盈餘直接歸課綜所稅。

此外，股利所得也有相當大的調整，廢除了兩稅合一設算扣抵制，股利所得課稅方式改為二擇一，A案採股利併同其他類別所得計入綜所總額，可減除免稅額、扣除額，按淨額適用累進稅率計算應納稅額，再按股利8.5％計算可抵減稅額，上限8萬元；B案採單一稅率28％分離課稅。財政部估計股利所得課稅的調整可增加36億稅收。

(中國時報)