兩岸春節176班機卡關 影響5萬人

2018年01月19日 01:12 中國時報 陳祐誠 、 張國威 、 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸本月4日啟用M503北向與3條W航路，交通部民航局決定反制，大陸東方航空、廈門航空因「不聽話」飛航新航路，今年申請的176班兩岸春節加班機遭民航局擱置，至今未通過核准，恐影響5萬旅客，也讓兩岸關係越趨尷尬。

不核准陸籍加班機 損及台人利益

交通部民航局副局長何淑萍指出，由於M503等航路尚未經兩岸溝通、確認，仍有潛在飛安疑慮，民航局已2度要求相關業者暫勿使用，對於仍繼續使用相關航路的業者，其兩岸春節加班機之相關申請，民航局暫不予核准。

她強調，M503北向航路不僅未談，而且較2015年雙方協議實際航路東偏6浬，飛安風險大幅升高，且W122、W123隨飛航頻率增加，風險將更劇增。

台商轟蔡政府 沒一件事是做對的

今年的兩岸春節加班機，有8家陸籍航空提出申請，希望增加489班次，民航局目前已核准5家業者（南方、山東、深圳、吉祥、春秋）、共199班次；中國國際航空申請114班次，由於17日才送件，還需要時間審理，通過機會大，陸籍加班機至少有313班次。國籍航空方面，長榮、華航、華信已確定加開105班春節加班機。

暫不予核准的176班加班機，約佔陸籍航空申請總數的3分之1，估計將影響旅客5萬人次，以往很難買票返台過年的台商，今年春節恐怕更傷腦筋。

上海台協會長李政宏18日呼籲有關單位，莫要因意識形態的對立，影響台人利益，春節需要開加班機就是有這個需求，台商、台生都迫切想回台過年，呼籲相關單位以人民福祉為第一優先，少一點意識形態的對抗。

上海台協常務副會長胡興中則表示，台灣常常做完一件事會後悔，在台灣（蔡政府）已經不得民心，為了台獨理想，沒有一件事是做對的。本來今年機票就比較貴，現在又為了一己之私取消（加班機），這等於少掉40％的航班，這對在陸台人來說是很不公平的。

大陸全國台企聯副會長林子凱也指出，民航局此舉直接導致回台票價更為昂貴，讓台人回台過年的可選擇航班變少，今年可能很多人只能留在大陸過年。

民航局則說明，陸籍航空去年申請核准314班，與今年預計核准的313班，相差極小。

前民航局長沈啟不以為然表示，過去10年都沒碰過這樣的情形！民航局應該是提供更便捷的運輸，不核准陸籍航空加班機，「這不像是站在民航局立場的處理」，可能受到政府高層的壓力，擔心後續國籍的長榮、華航也會受到陸方打壓。

(中國時報)