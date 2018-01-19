陳師孟再批司法官「不學無術」

監察院為協助11位新任監委瞭解監察權之運作及相關規定，18日舉行第5屆補提名監察委員就職前談話會，備受關切的監委陳師孟（右）抵達時被媒體包圍，對於遭批不適任，表示不會在這種壓力下屈服。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導

監察院昨舉行新任監委就職前談話會，外界焦點放在陳師孟身上。前藍委孫大千呼籲國民黨主席吳敦義應出面，不惜發起群眾運動，包圍監察院，至陳師孟辭職為止，陳師孟昨回嗆「那他們有得等了」；陳並再批法官和檢察官「不學無術」。

為非作歹都是藍 不認失言

陳師孟直言，上任後要修理「辦綠不辦藍」法官和檢察官，是否失言？陳師孟回應，「一點都不會耶！」他覺得過去做惡、為非做歹，就是藍的，難道不辦藍去辦綠嗎？請各界舉例，有綠的法官去不當追殺藍營嗎？他說，「舉個例子出來，我就認輸！」

陳師孟批這些法官與檢察官「不學無術」，至於法務部長邱太三說回應陳師孟言論是「浪費生命」，陳師孟笑說，「我沒浪費他的生命就好，生命是我的。」

至於有人要發動集體行動逼他下台，陳師孟勸他們不要這麼做，因為從來不會在這種壓力下屈服，要不「就不是陳師孟」。

沒要挺扁 被重用非人情

總統府資政姚嘉文呼籲陳師孟「挺扁要適可而止」，陳師孟說，姚嘉文未親自對他講，不了解姚的意思，姚是他敬重的民主前輩，陳不覺得這是挺扁言論，「阿扁當初重用我，但我不覺得這是因為欠人情，所以要還。」

陳師孟說，他覺得阿扁指定他當副市長或總統府祕書長，他在任內對得起每個職位，不需特別維護扁，只是想維護公平正義。

29日就職 只選司法委會

陳師孟在談話會後，確定於最後一梯次的本月29日就職。陳師孟說，他不覺得自己可以馬上進入監察院，要先將對監察院的了解等功課先做好。

外界關切陳師孟上任後，是先調查扁案或馬案？陳師孟說，他不是法律專業，現在先找法律專業人士，來當他的諮詢顧問團或後援會，他雖有主觀的優先順序，但還是要請專家指教。

根據監察院組織法規定，每位監察委員可以在7個常務委員會中擇3參加。陳師孟說，他當然是選司法委員會，不會參加其他委員會，因為他這把年紀沒辦法同時處理很多事情，只能集中精神和心力在某件事情上。

陳師孟說，他知道監委要接受訴願、要到地方巡察、還要到考試院監試，但不理解地方巡察為什麼要這麼頻繁？希望以後監察院內規上能稍微減輕「這些不必要的事情」。

(中國時報)

猖狂、妖孽？陳師孟未演先轟動

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