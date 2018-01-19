法官回批陳師孟 政客別高估自己

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中國時報
／台北報導

陳師孟18日再開炮批「法官檢察官不學無術」，曾審過扁婿趙建銘台開內線交易案、林益世貪汙案的高院法官林孟皇，昨跳出來批評陳師孟的發言是「在不對的時間講不對的話」、「政客們別高估自己」，直言陳這樣「成不了事」，歷史也會紀錄一切。

他不諱言說，身為法官，有時對一些個案判決也是覺得怪怪的，而司法確實需要轉型正義，但陳師孟「辦綠不辦藍」的說詞，就是在不對的時間講不對的話。

林孟皇說，監委與法官在憲法上的要求是一樣的，都須依法獨立行使職權，縱使認為案件有些奇怪，也須透過調查才能確認，陳師孟所謂法官辦綠不辦藍的說法，不論扁案還是馬英九的洩密案，有很多都未判決確定；對未判決確定的案件說三道四，就是侵害法官的審判獨立，不是在立委行使同意權時，就可以任意用偏見來表達個人看法。

林孟皇強調，「辦藍不辦綠」，陳師孟並不是第一位這樣說，早在前總統陳水扁、前新聞局長謝志偉時就有，陳前總統當時多次質疑司法介入大選、謝更要求辦政治案件的司法官，都應上網公布黨籍，讓他投書媒體批「政客們別高估了自己」。

他表示，民主法治社會，法官怎會犧牲自己的名聲、歷史地位，去討好或服務特定政治人物；有很多法官逃避大案都來不及，哪會枉法裁判。行使監察權要有事實基礎，治國更要有方法，陳師孟的發言，是做不了事情，只會讓人認定他預設立場、無法中立行使權，成不了事。

(中國時報)

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