陳郁秀鐵板一塊 府院沒轍

2018年01月19日 01:12 中國時報 崔慈悌 、 張理國 、 洪秀瑛 ／台北報導 ／台北報導

華視總經理郭建宏被董事長陳郁秀「拔官」，民進黨新北市黨部主委余天自爆被陳郁秀「已讀不回」，而被「已讀不回」的不只余天，總統幕僚同樣被她「已讀不回」。政院昨表示，這事交由文化部長鄭麗君進行了解，但余天坦言：「鄭麗君也處理不動」。

蔡英文總統指示行政院祕書長卓榮泰了解「華視事件」。據了解，卓接獲蔡總統指示後，昨天還沒有與「告御狀」的余天連絡，政院要把事情交由鄭麗君處理，但鄭麗君也將此事視為燙手山芋。

余天昨到華視錄《天生王牌》，被問到郭建宏和華視撕破臉一事，他說「看他們要怎麼處理，我也沒辦法」，是否擔心節目受影響？他直言：「當然會有影響啦，1季約也快到了，喀掉就喀掉，還能怎麼辦？」對此華視表示，節目簽2季，原則上會錄到5月下旬，雙方說法不同。

是否和郭建宏同進退？余天說：「看情形，萬一合約沒到，我同進退不是會被告，看上頭怎麼處理。」

對於郭建宏提告，余天認為「到法院最後也是不了了之，提告只是發洩悶氣而已。

余天指出，華視當時開董事會討論郭建宏不適任案，一開始是7票贊成、8票反對，但有消息傳出府院不挺郭建宏，3個反對的董事跑票，變成10票贊成5票反對，導致郭下台。

余天自爆，陳郁秀剛當上公廣集團董事長時，曾邀請他和老婆李亞萍到公視開大型音樂性節目，兩人相談甚歡，不料他枯等數月都沒消息，打電話不接、傳訊息也是「已讀不回」，之後余天逮到機會想問清楚，「但陳郁秀回我，開會很忙，以後都用line聯絡就好」，他心裡有數，就未再連絡。

郭建宏和陳郁秀之前即傳出不合，此次郭被拔官，總統府方面事前接獲訊息，但蔡英文擔心自己介入，會被認為黨政干涉媒體，因此透過幕僚與陳郁秀聯繫，希望了解狀況。

知情人士表示，剛開始都還能聯繫上陳郁秀，不過就在郭建宏被拔除前，幕僚聯繫了幾次也被「已讀不回」，蔡英文請行政院長賴清德和文化部長鄭麗君協助處理，但鄭麗君對陳郁秀也沒有辦法。

(中國時報)