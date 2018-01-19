華視爭議 文化部軟回應「了解」

2018年01月19日 01:13 中國時報 趙靜瑜 、 洪秀瑛 ／台北報導 ／台北報導

針對公廣集團內鬥亂象，國民黨團昨舉行「公廣大亂鬥」記者會，抨擊民進黨將黑手伸進公共媒體。（本報資料照片）

針對余天指稱陳郁秀拒絕溝通，「已讀不回」，陳郁秀昨日沒有回應，綠營指責文化部「處理不動」，部長鄭麗君表示，文化部對華視沒有人事權，一切尊重董事會決議，但她會邀集公視董事會及華視董事會代表進行了解，並討論華視定位問題。

鄭麗君表示，由於華視留有若干民股，造成長期以來公私定位不明的治理困境，文化部將朝民股買回方式規劃，希望重新定位華視。

鄭麗君表示，基於公司治理及媒體自主原則，文化部尊重董事會決議，也沒有所謂支持與否的問題。至於爭議，文化部希望董事會善加溝通、盡速化解爭端。

而繼華視總經理郭建宏遭董事會拔官之後，同屬公廣集團的公視18日也爆出人事地震。副總經理陳厚裕未通過考評，董事會做出不適任的決議。有董事透露，原先有討論是否「留校察看」，但總經理曹文傑態度堅定，表達若陳厚裕不走，她就請辭，最後董事們未投票，採共識決一致通過。

公視昨召開每月例行董事會，結束業務報告後，針對陳厚裕人事案進行討論。有董事指出，去年12月董事會對公視主管年終考核，陳厚裕被提出不適任，陳有1個月準備時間提出報告，昨讓他在董事會上說明。

總經理曹文傑認為陳厚裕在硬體採購、領導風格等有問題，沒做出正確決策，做出決策後遇到問題又沒積極解決，因此進行人事調整。

董事表示，董事長陳郁秀在處理公視和華視人事案有瑕疵，兩邊做法落差大，公視給予主管時間說明，卻沒給華視總經理解釋，董事長領導能力有問題，但上個月董事評鑑要不要給董事長年終獎金，陳郁秀還通過優等，將有2個月的年終獎金，「讓人傻眼」。

(中國時報)