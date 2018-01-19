天天拔鵝毛 工商界譙騙選票

2018年01月19日 01:13 中國時報 譚淑珍 ／台北報導 ／台北報導

立法院18日臨時會三讀通過所得稅法修正草案，民進黨立委臉上帶著笑容，到議場中央高舉標語。（姚志平攝）

工商協進會理事長林伯豐。（本報資料照片）

稅改過關，工商團體負責人都有所不滿。工商協進會理事長林伯豐對美國降營所稅、台灣卻增稅，直呼「很不合理」；商總理事長賴正鎰認為這是對全民減稅、企業增稅，直言是「為選舉拉攏選民」；中小企業總會理事長林慧瑛則認為，用調升營所稅來降富人稅，對中小企業而言，本質上不公平。

照顧受薪階級 林伯豐肯定

林伯豐質疑，在全球都在降稅的趨勢之下，台灣卻在沒有通膨疑慮、稅收又超徵下，卻提升營所稅至20％，很不合理；更不合理的是，未分配盈餘課稅是懲罰企業壯大的作法，本應取消，卻還保留5％稅率。

不過，對提高四項扣除額，他是贊同的。他認為，讓受薪階級減稅，是正確的、是對的。但他不忘強調，政府稅政也要與國際比較，應以經濟發展為前提，不應只求稅收平衡。

然而，賴正鎰卻認為，全民減稅，企業加稅，根本就是降低民眾支出，卻要企業買單，「是為選舉在拉攏選民」，一切都是為了選票。他說，從《勞基法》修法到稅改等，都是在增加企業營運成本，這種「天天拔鵝毛」的行為只會讓企業膽戰心驚，也會減少在台灣投資意願。

林慧瑛認為，這次稅改本質上是為調降富人稅，以提升營所稅方式彌補稅損，對中小企業而言，實在不公平。

拿營所稅補富人稅 不公平

她說，中小企業總會多次提出呼籲、建議盼能採「量能課稅」方式，衡平較為弱勢的中小及微型企業的賦稅能力。不過，最後結果，至少願意稍為照顧低獲利的中小企業，給予分階段調漲營所稅的適用期，所以，「雖不滿意，但仍給予肯定。」

財金文化董事長謝金河認為，當全球都在減稅時，台灣反向加稅，是「自找死路。」他透露，這番話前（16日）天與蔡總統會面時曾當面說給總統聽。

他還對蔡英文說，政府的新南向政策，只要南向到屏東就好。台灣很奇怪都在投資別人，沒有投資自己，如果企業都不在台灣投資，年輕人怎麼加薪？台灣這麼小，要企業投資台灣，就不能課重稅！

(中國時報)