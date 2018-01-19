6月稅改戰 藍力爭學貸列扣除額

2018年01月19日 01:13 中國時報 陳彥宇 、 周毓翔 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

國民黨團書記長李彥秀表示，國民黨對這次《所得稅法》修正案的內容，不完全滿意，例如國民黨版「學貸特別扣除額」未被接納，將力爭在6月時納入。

李彥秀說，國民黨這次稅改版本有三大堅持，包含增加特別扣除額，降低受薪階級負擔；中小企業營所稅不提高；股利所得部分，提高合併扣稅的扣除額，降低散戶負擔，並以量能課稅，且以不同的費率課徵不同股利所得稅率。藍委賴士葆說，國民黨提出的版本是「平民稅改」，預估每人減稅額度從1.1萬提高到1.2萬、1.3萬元不等，目前為止只能這樣，待財政部6月針對扣除額進行檢討時，國民黨會繼續努力。首席副書記長曾銘宗表示，推動稅改須思考租稅公平、財政收入，以及促進經濟發展等三大因素，不應有任何政治考量，希望此次稅改能照顧廣大群眾，同時在有限稅損的情況下，促進台灣經濟發展。

財政部長許虞哲表示，財政部預計6月提出下一階段稅改方案，財政部將重新盤點各項扣除額，屆時有關少子化、老年化、長照、學生貸款等扣除額，都會通盤檢討，他強調，「這是一定會提出的！」

許虞哲說，6月方案是配合司法院大法官745號解釋，檢討薪資所得未允許實額減除費用。此釋憲案為名模林若亞提出，最後大法官認定薪資所得者只能定額列舉扣除12.8萬，無法如律師、會計師等執行業務所得可實際扣除必要費用，稅法並不公平。

政大財政學系教授陳國樑表示，財政部願就分離課稅單一稅率調高2百分點到28％，一是回應外界圖利大戶質疑，二即是因調高扣除額，需找財源。至於股利所得沒設計「分級課稅」仍是一大問題。

(中國時報)