6月稅改戰 藍力爭學貸列扣除額

國民黨擬在今年6月再提學貸扣除額。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

國民黨團書記長李彥秀表示，國民黨對這次《所得稅法》修正案的內容，不完全滿意，例如國民黨版「學貸特別扣除額」未被接納，將力爭在6月時納入。

李彥秀說，國民黨這次稅改版本有三大堅持，包含增加特別扣除額，降低受薪階級負擔；中小企業營所稅不提高；股利所得部分，提高合併扣稅的扣除額，降低散戶負擔，並以量能課稅，且以不同的費率課徵不同股利所得稅率。藍委賴士葆說，國民黨提出的版本是「平民稅改」，預估每人減稅額度從1.1萬提高到1.2萬、1.3萬元不等，目前為止只能這樣，待財政部6月針對扣除額進行檢討時，國民黨會繼續努力。首席副書記長曾銘宗表示，推動稅改須思考租稅公平、財政收入，以及促進經濟發展等三大因素，不應有任何政治考量，希望此次稅改能照顧廣大群眾，同時在有限稅損的情況下，促進台灣經濟發展。

財政部長許虞哲表示，財政部預計6月提出下一階段稅改方案，財政部將重新盤點各項扣除額，屆時有關少子化、老年化、長照、學生貸款等扣除額，都會通盤檢討，他強調，「這是一定會提出的！」

許虞哲說，6月方案是配合司法院大法官745號解釋，檢討薪資所得未允許實額減除費用。此釋憲案為名模林若亞提出，最後大法官認定薪資所得者只能定額列舉扣除12.8萬，無法如律師、會計師等執行業務所得可實際扣除必要費用，稅法並不公平。

政大財政學系教授陳國樑表示，財政部願就分離課稅單一稅率調高2百分點到28％，一是回應外界圖利大戶質疑，二即是因調高扣除額，需找財源。至於股利所得沒設計「分級課稅」仍是一大問題。

(中國時報)

華視爭議 文化部軟回應「了解」 新聞透視－紅包送完了 興利一無…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。