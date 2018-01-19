月入10萬4口之家 省稅2萬元

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中國時報
／台北報導

本次稅改幅調升扣除額，包括標扣額、薪扣額、身障額及幼兒學前扣除額等四項扣除額。對於扣除額調整，KPMG安侯建業聯合會計師事務所會計師張芷表示，為照顧受薪階級，本次加碼大幅提高扣除額，可說全民皆減稅，展現政府全民拚經濟決心。

張芷舉例，若月領3.6萬小資族，加上一個月年終，年所得共46.8萬元，在稅改前原本要繳8100元的稅，但稅改後只要繳納3000元，省了5100元。

若以四口之家，爸爸月薪6萬元、媽媽月薪4萬元，分別各有一個月年終，且扶養2個5歲以下小孩為例，該家庭年所得共130萬元，若以現制繳稅，須繳納2萬3100元的稅負；但稅改後，僅需繳納3400元的稅，省下近2萬元稅，可支付一個小孩公立小學一學期學費或營養午餐費。

安永聯合會計師事務所會計師楊建華指出，稅改三項扣除額皆較政院版增1-2萬元，對有些家庭來說可省下萬元稅款，財政部這次「誠意十足」；此外，幼兒扣除額一下從2.5萬拉高到12萬，顯示政府有正視少子化議題。

媒體質疑光靠減稅鼓勵生育的效益？ 財長許虞哲表示，當然還要有其他配套，賴揆到時會再提解決少子化方案。就這次稅改案看，許虞哲說，減稅7成金額落一般民眾身上，反之，所得稅率30%以上高股利所得富人，只分享減稅金額3成。因此，稅改不能說只圖利富人，而是合理分配、全民受惠。

(中國時報)

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