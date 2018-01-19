新聞透視－紅包送完了 興利一無所成

2018年01月19日 01:13 中國時報 周毓翔

相較《勞基法》三讀時朝野激烈對抗，《所得稅法》修正案則在一團和氣中順利過關。因年底大選將至，朝野都想送紅包，甚至加碼送，綜所稅標扣額修法後增加33％、薪扣增56％，增幅如此大，民眾想必有感，但民進黨當家做主，減稅還不夠，更重要是興利，蔡政府即將執政滿2年，應盡快繳出興利成績單。

《所得稅法》三讀通過後，政院表示，這是兼顧租稅公平、財政收入，又符國際稅制趨勢，有助營造「投資台灣優先」及「有利留才攬才」租稅環境。真這麼好嗎？天底下沒有八面玲瓏的稅改方案，須檢視其成效。以廢除綜所稅最高級距45％稅率，即所謂「富人稅」為例，政院理由是為招攬與留住國際人才，但與鄰近新加坡與香港比，其最高稅率22％、17％，台灣最高稅率40％，如果稅率是專業人士思考是否在台工作重點，顯然40％仍欠缺吸引力，台灣要招攬人才，須在產業前景與生活環境上努力，最重要的是，無論公營或民營機構，若願付得起國際化薪資與待遇，自然好談得多。

雖然政府提高各式扣除額，嘉惠受薪階級，但坦白講，調降最高課稅級距，股利所得又採分離課稅，高所得者形同雙重減稅，得到好處更多，遠非一般民眾能想像。再者，政院一再表示稅改是為促進投資，但企業關心的營所稅率卻從17％提高到20％，在美國帶頭為企業減稅國際趨勢下，台灣可謂逆勢成長，再與新加坡、香港的營所稅17％、16.5％相比，台灣優勢究竟在哪裡?

坦言之，租稅雖是企業投資重要考慮，但非絕對因素，如果台灣的產業前景、人才素質、水電土地等供應條件均優於競爭對手，租稅即使非最優，但外商只要覺得合算，仍會進來。但稅率高之外，水電土地供應不充裕，公務員行政效率差，沒辦法強過星、港，乃至東南亞或大陸，招商自然困難。

蔡政府執政快兩年，《勞基法》再修正與稅改三讀，絕對是任內標竿法案，一切均按執政黨腳本走，政府能不能為產業厚植發展環境，應盡快拿出成績來。

(中國時報)