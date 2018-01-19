稅政背離國際趨勢 恐自食惡果

2018年01月19日 01:13 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

稅改拍板，財政部強調稅制獲優化，但學者抨擊，根本與國際趨勢背道而馳。財部稅改委外研究計畫主持人陳國樑指出，樂見稅改大幅提高扣除額，唯中小企業營所稅率、股利所得分離課稅皆調升，在在增加企業負擔，與美國稅改等國際間為企業減稅趨勢相違背道，加上稅損擴大至198億元，在薪扣、標扣等從來只增不減下，恐不久後政府又要再修法，補財政缺口。

「台灣行政、立法效率總慢半拍！」陳國樑說，台灣比川普早一步檢討稅制，但從學者提出方案，到財政部、立院，最終方案卻未把川普稅改等國際稅制趨勢影響納入，令人遺憾。

依財政部統計，目前綜所稅申報戶數約613萬戶，其中220萬戶不用繳稅，這次稅改更大幅增加各式扣除額，不過，仍有學者質疑目前稅制還是圖利有錢人。

台北商業技術學院財稅系副教授羅時萬說，這次提高多項扣除額，多數人都得到好處，但好處還是很少，當初說薪扣要由12.8提高到18萬元，現在進一步提升至20萬，受益者約542萬戶，但僅少繳200多億，分攤到每個人受益有限；但股利所得改革稅損563億，卻多分給2.5％高所得、讓少數有錢人拿得到好處，即台灣一年股利約5、6000億，其中70％被稅率在30%以上者拿走。

羅時萬指出，德國股利課稅方式與台灣差不多約26%，如今台灣由26％提升至28％比德國還是更進步，可惜台灣股利分配過度集中少數有錢人，不然台灣課稅比德國重，有錢人在這次稅改還賺到太多了。

不過，財政部強調，這次綜所稅率由45％調降為40％，就是參考國際趨勢修正，調降後適用40％稅率的納稅義務人，其股利所得有效稅率減輕為31％。

(中國時報)