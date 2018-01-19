盧秀燕拜碼頭 顏家父子熱迎

國民黨立委盧秀燕（中）到鎮瀾宮參拜，顏清標（右）、顏寬恒（左）父子盛情迎接。 （王文吉攝）

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中國時報
／台中報導

表態參選台中市長的立委盧秀燕，18日前往大甲區掃街拜票，並到大甲鎮瀾宮參拜，受到鎮瀾宮董事長顏清標率全體董監事迎接。出身原台中市區的盧秀燕，在派系勢力強大的原縣區支持度較弱，此行也被視為「拜碼頭」，希望爭取原縣區的支持，補足邁向市長之路的短版。

參拜大甲媽 受盛大招待

盧秀燕前往大甲掃街拜票，發送書法名家書寫的春聯，沿途民眾反應熱烈，競相索取；盧並到鎮瀾宮參拜，祈求媽祖賜福，顏清標率大陣仗迎接，還準備肉乾等肉製品大餐，給盧補體力。

「盧市長好！」鎮瀾宮信眾看到盧秀燕，紛紛為她加油，立委顏寬恒、前立委郭榮振、台中市議員段緯宇、陳成添、陳政顯、副議長海線聯合服務處主任楊永昌、祕書楊啟邦、前外埔鄉長吳桂森及在地里長等人都到場力挺，展現藍軍團結氣勢。

顏清標表示，他擔任省議員時，和盧是老同事，相信媽祖看她這麼認真打拚，會給她加持，在場也有多人要選市議員，媽祖也會庇佑一切順順利利。

各民調領先 盧感謝鄉親

「12份各媒體、各機構公開的民調，秀燕全面領先！」盧秀燕說，國民黨已在中常會宣布，以全民調方式決定6都人選，非常感謝鄉親支持，使她的民調領先，但她不自滿，要繼續努力到最後，希望能順利代表國民黨參選市長。

盧秀燕也批評，台中市長林佳龍在總預算未決、空汙嚴重及小提燈不發等市政嚴峻時刻，竟花公帑出國，逍遙到新加坡出席不是很重要的會議，她若當選市長，會多向市議員、地方里長請益，和議會建立良好夥伴關係。

卓冠廷護主 盼選戰理性

對此，台中市新聞局長卓冠廷表示，能感受到國民黨初選不斷延後，對盧的壓力，從國民黨初選起跑開始，不見兩位候選人提出對台中市未來發展的建設性建言，反而多是充滿「負能量」的語言，盼之後不管誰出線，都能

讓選戰回歸理性。

也宣布角逐市長的國民黨立委江啟臣坦言，現在民調的確很接近，盧的從政年資長，知名度相對高，但他和盧是良性競爭，爭取市民認同，是很正常的事，請大家輕鬆看待。

江也強調，和民調比起來，他更重視民意，在世代交替浪潮下，如何讓民眾相信國民黨可以跟上社會腳步，人選很重要！現在做的是傾聽問題與提出解決方案，任何模式的挑戰，他都接招，無所畏懼。

(中國時報)

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