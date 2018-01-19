國民黨混沌不明 李進勇穩紮穩打

立委張麗善可能代表國民黨捲土重來挑戰民進黨籍雲林縣長李進勇，圖為兩人17日北上立法院同台促銷雲林茂谷柑，四眼卻從未對焦過。（本報資料照片）

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中國時報
／雲林報導

國民黨雲林縣黨部主委林文瑞請辭，幾乎可確定不選縣長，新主委未來1周內將派任，有意參選縣長的張麗善態度也轉趨保守，希望在團結和諧的氛圍下，黨有需要她願意扛，若有好人選她也願意支持，選情混沌不明。

林文瑞12日突然請辭，黨工錯愕不已，他的主委辦公室8日已打包，目前由書記長郭宥彥代行行政事務，黨工人心惶惶，一般預料林文瑞回任的機率低。黨中央雖然迄今未批准林文瑞辭呈，但新主委1周即將到任。

外界解讀國民黨雲林縣長選局整合成功，就實務面而言卻未見明朗，林文瑞辭去縣長選舉扛轎的主委之職，初選就此打住，保住雙方顏面，但也形成選情悶鍋局面。

林文瑞曾因張榮味力挺當選農田水利會長，張麗善是張榮味胞妹，外人看似不論誰選縣長都算「張派」，但選舉需要人脈、動員，林文瑞辭職求去的味道較濃，即使張麗善出線，也得先處理藍營內部矛盾。

林文瑞宣布辭職，張麗善動向也轉趨保留，她肯定林文瑞擔任主委期間的表現，但也強調國民黨沒有分裂的本錢，團結和諧前提下，黨若需要她願意扛重擔，否則誰來選都是傷害。

國民黨新任主委到任之後，將面臨重啟縣長提名作業，辦理公告與登記，若1人登記則提報或徵召，兩人以上則進行民調或協調，預估農曆春節前不會有新局面。

至於尋求連任的李進勇則穩紮穩打，去年12月以來巡迴20鄉鎮市舉辦縣政說明會，場場爆滿，也有國民黨籍民代出席，凸顯個人執政表現，把與蘇治芬不和的色彩降到最低。

李進勇有執政優勢，施政滿意度也有6成的穩定度，已從民進黨艱困選區除名，現在最大包袱已非與蘇治芬難解的糾葛，而是黨中央執政失靈的負評，李正以「有感施政」隱形切割，走自己的路，鴨子划水邁向他人生最後一戰。

(中國時報)

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