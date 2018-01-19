柯志恩推辭 藍屏縣長人選難產

2018年01月19日 01:13 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣長潘孟安爭取連任，獲民進黨首波提名，展現一夫當關氣勢，國民黨目前卻陷於一將難尋局面，支持者憂心全寫在臉上。熟知內情的藍營人士透露，黨內於先前黨主席選舉已造成地方分裂，若要產生共識，應先化解心結。

早被藍營評估為艱困選區的屏東縣，遲遲推不出縣長候選人，讓地方民代逢人就被問，「到底有沒有人？」擔心屆時氣氛拉抬不起來，也連帶影響縣議員或鄉鎮市長選舉能量。

前不分區立委蘇清泉日前曾表態願意代表國民黨打這場選戰，不過截至目前未等到善意回應。黨內人士透露，蘇在先前黨主席選舉，表態力挺洪秀柱，當吳敦義出線後，去年8月便主動請辭地方主委一職，兩邊顯然已經出現矛盾。

國民黨原屬意由不分區立委柯志恩南下一戰，但柯以沒有意願婉拒，且態度堅定；前客委會主委劉慶中也是徵詢對象之一，屏東縣黨部主委廖婉汝多次被問及此事時都表示，必須等黨內選舉辦法出爐後，才會比較明朗。

「萬事以和為貴！」地方藍營人士說，團結都不一定打得贏，若分裂就更別想了。據聞為化解雙方心結，連前總統馬英九都曾為此出面斡旋，盼早日協調出候選人，支持者也引頸期盼，希望人選底定後，能振奮低迷許久的地方士氣。

潘孟安陣營幕僚則說，目前就是按自己步調，以縣政為主，不管對手是誰，若施政未獲縣民肯定，等於期末考不及格，所以還是戰戰兢兢。

(中國時報)