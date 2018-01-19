新聞透視－盧拉攏黑派 顏來者不拒

2018年01月19日 01:13 中國時報 王文吉

立委盧秀燕出身台中市北區、北屯區，長年在原市區經營，原縣區知名度相對較弱，在黨內初選如火如荼之際，前往大甲鎮瀾宮參拜，有拉攏原縣區黑派意味，地方則解讀為「拔樁」；顏清標動員董監事接待，給足盧面子，但也表明「要選舉的人都會來拜，我來者不拒」。原縣區派系的動向備受矚目。

盧秀燕強調自己是烏日媳婦，但她立足於原市區，對於原縣區畢竟不熟，特別選定鎮瀾宮參拜，向黑派掌門人顏清標「拜碼頭」；顏雖不具公職，但在海線地區依然「喊水會結凍」，加上與盧曾在省議會問政，兩人關係匪淺，盧還說「寬恒都叫我姑姑」，盼獲黑派支持。

但顏寬恒與紅派少主江啟臣同屬「透明新連線」，平日互動密切，加上顏家兄妹日前也全程陪同江啟臣到沙鹿傳統市場掃街，地方人士傳言紅、黑派勢力早已悄悄「無縫整合」，民調略勝一籌的盧秀燕趕緊搶攻原縣區，希望維持民調領先的優勢。

面對盧秀燕到訪，顏清標以大陣仗迎接，前外埔鄉長吳桂森、前立委郭榮振等黑派代表人物也到場，盧的面子十足，但在兩強相爭、人選未定之際，顏也不輕易顯露立場，以四兩撥千金之姿回應，盧、江誰也不得罪。

「媽祖是有拜有保佑！」顏清標說，鎮瀾宮已被外界貼標籤，但是要選舉的人都會來參拜，他來者不拒，也一向不敢說超越的話，只要來向媽祖上香，一定都會得到庇佑。顏以禮迎接盧，卻又保持距離，原縣區的派系挺誰？在未來動見觀瞻。

(中國時報)