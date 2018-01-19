陳談團結趙撇不敬 女將端牛肉

民進黨高市長初選，4參選人趙天麟（左起）、管碧玲、林岱樺、陳其邁18日參加電視辯論前合影。（黃世麒攝）

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中國時報
／新北報導

民進黨高雄市長黨內初選在陳菊嫡系子弟兵劉世芳宣布退出後，競爭更加白熱化，日前拋出高雄市長初選將成為「兩個男人戰爭」的趙天麟，在遭到管碧玲、林岱樺兩位女將圍剿後，昨天受訪改口表示，對其他人沒有不敬的意思，「如果管媽、岱樺心裡有不舒服，我感到不好意思。」

民進黨昨在民視舉辦高雄市長初選電視辯論會，在會前，媒體詢問趙天麟是否放棄「整合」的機會？趙表示，他不放棄勝選的任何機會，而勝選的機會就包含了端出政策牛肉及整合其他候選人，但整合部分順其自然發生，如果造成任何人不快，並不是他的本意。趙天麟又說，對其他人沒有不敬的意思，但主要是陳其邁居於領先，為了勝選實踐他的理想，就必須以陳其邁為目標。

管碧玲強調，民進黨在2018全國縣市長候選人目前還沒看到女性候選人，如果有推出女性候選人的話，對全民號召力會更好。她指出，不論是拚經濟、照顧弱勢或搶救失業，所有候選人在談的事情，她都已經做出過政績，「民進黨縣市長候選人要有女性，我責無旁貸。」

林岱樺答覆初選是否已變成派系鬥爭時，她表示，是不是派系、財團、地方樁腳，就讓高雄市民做公斷，但市民在意的是生活能不能過得好、收入能不能提高，「我只在意市民關心的事情，一切政治人物的口水爭議，我一點興趣都沒有。」

陳其邁在政見會前受訪強調，選舉最重要是爭取選民認同，並在過程中了解民眾的困難。民調都只是參考而已，不只要獲得選民的認同，也要獲得競爭同志的尊重，這場初選大家都在看民進黨到底是怎樣的政黨，我們一定要讓民進黨好，希望大家彼此尊重，團結留下典範，不能讓外界覺得太過於競爭，這對黨的形象不好。

(中國時報)

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