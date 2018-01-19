張忠謀感性告別 我會想念大家

2018年01月19日 01:13 中國時報 涂志豪 ／台北報導 ／台北報導

台積電董事長張忠謀預計在今年6月召開的股東常會後退休，台積電昨（18）日舉行法人說明會，張忠謀親自主持，「張氏幽默」再度風靡全場。在法說會最後，張忠謀感性地說，「這次是最後一次主持台積電法說會、我會想念大家」，會場隨即爆出如雷掌聲，為張忠謀的告別法說畫下句點。

餘年留給自己和家人

張忠謀去年10月初宣布將在今年股東常會後退休。他當時曾表示：「天下無不散的筵席，如果一個人長生不老，我會繼續做下去。過去30餘年創辦及奉獻台積電，是人生中非常興奮、愉快的一段時期。現在，我想把我的餘年保留給自己及家庭。」

張忠謀透露，退休後打算完成一生中重要的興趣及使命，包括完成自傳下冊，也會約好友一起打橋牌。另外，會跟3個女兒及3個外孫等出外旅遊，或是和妻子張淑芬前往沒去過的地方旅遊。當然，也會繼續保持閱讀習慣。

「張氏幽默」風靡全場

台積電2017年繳出亮麗成績單，在昨日的法人說明會中，公告2017年全年合併營收及獲利均同步創下歷史新高。張忠謀昨日主持法說會時，維持其一貫的風格，不時在台上來回走動，對於外資分析師提出的問題，雖然部分問題仍交由共同執行長劉德音及魏哲家、財務長何麗梅回答，但他自己回答問題時，不時調侃分析師或兩位執行長，整個法說會現場經常爆出哄堂笑聲，「張氏幽默」可說是再度風靡全場。 掌聲如雷長達30秒

在法說會的最後，張忠謀也感性表示，這次是最後一次主持台積電的法人說明會，過去2年都是主持每年1月的法說會，每年只有1次與大家見面，與大家相處的時間，至少也有20幾年，他十分enjoy(享受)參加法說會，擁有了很好的時光，他會想念大家。

張忠謀話一說完，對在場法人及媒體揮手致意，現場也立即爆出長達30秒如雷掌聲。張忠謀雖然今年退休後，將不會再站上法說會的主持台，但相信大家也同樣會想念這位台灣半導體業的傳奇人物。

(中國時報)