台積電氣勢旺 股價挺進300元

2018年01月19日 01:13 中國時報 簡威瑟 ／台北報導 ／台北報導

台積電昨（18）日舉行法說會，台積電董事長張忠謀任內最後一場親自出席的法說會華麗落幕。整體而言，外資圈對台積電的營運成績單持正面看法，頗有「不用什麼都看蘋果臉色」氣勢，但台積電本季財測展望略遜於樂觀派外資預估，加上股價短線漲多，則是隱憂所在。

台積電去年全年合併營收達9,774.47億元，歸屬母公司稅後淨利3,431.11億元，同創歷史新高，每股淨利13.23元。張忠謀表示，今年以美元計價營收將較去年成長10～15％。也就是說，台積電今年營收將衝破兆元大關。

台積電股價昨領先法說會提前慶祝，盤中250元，收盤大漲2.68％、來到248.5元，市值6.44兆元，三創歷史新紀錄。台積電近日股價強攻，離外資圈最樂觀的里昂證券、麥格理證券所賦予300元目標價越來越近。

統計外資今年以來買超台股470億元，其中就有207.79億元跑進台積電，占比高達44.21％，對照台積電占台股權值比重逼近二成來看，國際資金「偏心」台積電的狀況非常鮮明。

外資券商主管認為，就台積電去年第4季成績單，以及給出的今年營收年增10～15％的營運展望來看，智慧機以外的各項商機應會陸續到位，確實有機會擺脫台系科技大廠「都得看蘋果臉色」的狀況，近期又以加密貨幣挖礦風潮最讓市場感興趣。

元大投顧台灣區研究部主管張家麒指出，加密貨幣的風潮延燒，對台積電實際貢獻度卻不易估算，元大投顧領先拆解加密貨幣挖礦商機發現，每台挖礦機有三塊主機板，每塊主機板又有60～70個晶片，也就是說，一台挖礦機需用2、300個晶片，換算下來，五台挖礦機就會用掉一片晶圓，用量之大，難怪市場對挖礦貢獻台積電營運助益寄予厚望。

(中國時報)