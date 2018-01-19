兆豐銀再遭美罰8.57億

2018年01月19日 01:13 中國時報 洪凱音 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

兆豐銀行因洗錢防制作業缺失，1年多前遭美重罰1.8億美元後，昨再遭美國聯邦準備理事會(Fed)裁罰2900萬美元(約新台幣8.57億元)；金管會主委顧立雄昨說了重話，不僅將督促兆豐銀改善進度、確保符合美方監理要求，金管會在必要時也將進行金檢，若兆豐未如期改善，金管會將依據銀行法，再對兆豐銀開罰。

行政院發言人徐國勇則表示，這是2016年「舊事實」，不影響今年台灣爭取通過亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑。

兆豐銀行紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行因法律遵循作業不足再被美重罰，累計超過2億美元的懲罰，打破國內銀行的罰款紀錄。顧立雄表示，美方給予兆豐銀改善期限到今年第1季之前完成，雖然這次金管會將督促兆豐總行與現在受罰的美國3家分行，但顧立雄仍對兆豐喊話「有信心在期限內完成改善」。

美國因反恐，防制洗錢是美國政府部門監管銀行的重點項目，台灣金融業赴美國設置海外分行，因此大幅提高法遵成本，甚至有國銀懷疑美國分行的存在價值；顧立雄表示，站在金管會的立場，鼓勵所有國銀設置海外據點，但基本原則是國內要做好洗錢防制，到了國外設分支機構，就要符合當地法令遵循。

顧立雄透露，今年3月銀行公會將率團到紐約進行法令遵循的研討，所有國內銀行有在美國設分行的都會參與，期望銀行不要忽略法遵最根本的精神。

財政部也指出，兆豐銀董事長張兆順及總經理楊豊彥上任後，已為之前的金檢缺失，多次主動拜會美國聯邦儲備銀行及分行所在地州政府金融監理機關充分溝通，並全面檢討防制洗錢與法令遵循作業，兆豐銀目前亦已投入金額逾新台幣10億元的金額投入提升該行法遵及洗錢防制機制，對後續應有所助益。

(中國時報)