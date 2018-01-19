央北重劃區 中央公園兩側夯

2018年01月19日 01:13 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

看好房市回春，繼去年9月首度標售繳出亮麗成績單後，新北市府再接再厲，再度標售央北重劃區土地，此標售計14筆、6716坪土地，總底價81億，將於今（19）日開標，成為2018年開春房市重要指標。據瞭解，日前即有不少金融業者、區域建商電洽詢問，其中又以緊鄰中央公園地號30、35，基地各為539.8與395.72坪等2標案最受矚目。

全新開發區 路網快易通

業者指出，上市櫃等大型建商多會在土地未重劃、價格較低時買進，加上首次標售時，即為擴大基地，提高附加價值，標購持有地周邊土地，預期今日開標應會以區域建商以公司或各人名義買進。

依新北市府資料顯示，央北重劃區為一全新開發住宅區，區內路網完善，加上鄰近北二高安坑交流道、環河快速道路、捷運小碧潭站、興建中的安坑輕軌及環狀線，聯外交通便捷；另區內更打造1座將近兩個半足球場大小的中央公園，結合新闢建鄰里公園與新店高中、陽光運動公園，為周邊提供充足休閒樂活空間。

14筆住宅地 總底價81億

去年9月25日第一次標售7筆住宅區土地即吸引14封標單，標脫6筆，標脫率高達85.7％，市場投標情形踴躍，這次接續推出14筆住宅區土地，標售底價為每坪117萬至126萬元，總底價達81億。

詢問度最高的為緊鄰中央公園地號30、面積539.84坪土地及地號35、面積395.72坪土地，2標案底價各為6.69億與4.85億；其次則是地號45與45-1等、面積皆為756坪、底價8.9億等2標案。

上次標下區內土地的大陸建設董事長張良吉指出，這次並未參與，主要因之前已買進外，這次區位離小碧潭站生活機能成熟區較遠，主要鄰近環狀線、安坑輕軌交會的14張站，但兩建設尚未完工，等待推案時機較長，因此未打算再買進。

(中國時報)