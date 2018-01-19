制震宅興起 安全密室好家在

2018年01月19日 01:13 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

台北市北投區發生有精確觀測紀錄41年來最強震，再度引發外界關切住宅抗震防災力。潤泰建設總經理李志宏指出，台灣多地震，每每國內外有強震發生，民眾購屋也就特別重視有無耐震、制震設計，其實921地震後，國內法規就耐震規範強化許多，重點是能否按圖施工，「畢竟上天在檢驗時是很無情的，一個柱子沒綁好，就倒給你看」。

中部知名豪宅建商、聯聚建設總經理王于娟也指出，台灣建築耐震設計，在921震災發生後，大幅向前！像是建物高度逾百公尺，建物結構即必須通過外部審議，業者為讓民眾買得安心，紛紛推出制震、隔震住宅，幾乎成為中高價住宅的基本配備，旗下建案也都超出法定標準1倍。

目前除政府嚴加規範下，財團法人建築中心也扮演第三人監督角色，從設計至施工都會派員查驗，檢審通過即核發耐震標章，不過，目前政府尚未強制規定，是由公民營單位自主申請，目前台灣有81件建物申請耐震標章，80件獲得耐震設計標章，42件工程完工獲得耐震標章認證，獲得耐震標章的民間指標建案，包括南山人壽位於信義計畫區的南山廣場案、元利建設「ONE PARK」、三圓建設「養心殿」和「美麗殿」、國聚開發及德杰建設的「敦南樞苑」、潤泰「敦仁」、「松濤苑」等。

台灣建築中心統計工程師林沛采也強調，建物安全最主要在有無按圖施工，即使號稱設置避震器、制震墊的豪宅，只要有一處鋼筋、水泥未按設計施工，恐在大震來襲時，也會出現傾斜、倒塌危機。除了制震、避震設計，部分豪宅甚至設有安全密室，「以現今豪宅200坪起跳的標準來看，國寶大樓領先了近20年！」資深豪宅房仲專家劉陳傳表示，其最難得的是設有堪稱台灣最早的「安全密室」。

近年來潤泰推出的「敦仁」、「松濤苑」等也設有特別強調安全避難功能的安全密室，即每戶住家的主臥浴室都是緊急避難室，內牆設有8釐米厚鋼板、天花板採可防重物掉落的鋼構設計；連玻璃也使用具耐燃、防爆的鋼絲玻璃；室內還有正壓系統、新鮮空氣過瀘設備。上述個案多數屋主也相當惜售，台灣房屋智庫執行長張旭嵐指出，「敦仁」實價登錄以來只有1筆交易，市場上沒有公開銷售的。

(中國時報)