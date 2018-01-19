大馬買房攻略 兩不一要

大馬信義專案經理袁鴻祥（信義房屋提供）

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中國時報
／台北報導

馬來西亞近年來受惠當地經濟成長、重大建設陸續推動，及投報率高等優勢，吸引民眾紛赴當地投資購買不動產，大馬信義專案經理袁鴻祥提出三大投資心法，確保民眾海外購屋權益，即不要買貴、不要貪心，要有退場機制。在物件上，最好選擇在吉隆坡城中城（KLCC）蛋黃區，20至40坪、1至3房，每坪約新台幣45至60萬元，中等價位產品較佳。

世界銀行資料顯示，馬來西亞經濟成長率達到平均6.5％，馬來西亞政府投入1720億令吉打造大吉隆玻計畫，將讓吉隆坡在2020年躋身成為世界前20個適宜居住的城市之一。此外，大吉隆坡捷運線連接周邊城市，預計在2026年隆新高鐵通車後，往返新加坡只需90分鐘，形成一日生活圈，帶動吉隆坡房市蓬勃發展。

經過評估慎選後，信義房屋看中馬來西亞在政經情勢、交易法規、對外資態度以及未來經濟發展潛力，成立具中、英、馬來文能力的國際團隊，為台馬雙邊客戶剖析世界經濟趨勢、風險評估、解答貸款匯率及稅務問題，為有興趣海外投資置產的潛在客戶，提供一條龍物業代租、代管及代售等服務。

袁鴻祥指出，大馬就是民國80年台灣的人口結構和民國82年的人均所得；加上房價基期低（馬國人也買得起房子），又沿襲英國律師制度，有實價登錄可以查詢，尤其馬國政府推出第二家園計畫，讓申請通過審核者可10年多次入境，在大馬長期居留，申請者在當地的銀行存有一定金額，並提供每月收入證明，即可一人申請全家同行（21歲以下子女）。

「大馬發展前景看好，過去幾年吸引國內民眾跨海投資，但現在卻面臨銷售單位不見、無法交屋等問題，成為海外投資孤兒。」袁鴻祥指出，為此建議民眾前往投資一定要掌握「兩不一要」原則，首先不要貪心，要取得充份資訊、做好風險評估，不要貿然相信保證房價可漲後買回等話術，第二、不要買貴，如有無實價登錄等。最後是要有退場機制，確保不會成為海外投資孤兒，袁鴻祥表示，不用擔心房價不透明而買貴就要找有信用業者，像大馬信義即提供不動產說明書等，並在當地設點，有台籍幹部在當地服務。

(中國時報)

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