北台房價甩尾 桃竹帶勁

北台灣新建案成交行情統計

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中國時報
／台北報導

2017年北台灣房市龍頭氣弱龍尾帶勁，不過各地表現不同。《住展》雜誌統計，北台灣各縣市第3季新成屋、預售屋房價漲多跌少，但到第4季卻變成跌多漲少；其中，新北市、基隆與宜蘭地區房價走弱，桃、竹地區逆勢反彈，台北市則開出平盤。

《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，去年第4季房市龍頭的大台北地區房價仍然偏弱，但龍尾的桃、竹地區房價卻比較來勁，但整體房市盤整趨勢未變。

最受外界關注的台北市，第4季房價維持在每坪83.3萬元，與上季相同水準，惟近一年來北市房價還是呈現下跌的，只是年跌幅僅約0.72％。

新北市平均房價每坪為38.5萬，較上季小跌0.6萬，季跌幅約1.53％，年跌幅約3.02％；新北市第4季房價創下近年新低，主要是新興重劃區讓利風潮盛行，降價案大舉推出，帶動周邊區域房價修正，尤其是板橋江翠北側、土城暫緩發展區最為顯著。

離開北北基宜，桃竹地區房價表現相對強勢。桃園第4季房價上揚至每坪22.7萬，季漲約1.34％、年漲幅約0.89％；新竹房價是北台灣近一年走勢最強的，第4季房價來到每坪22.9萬，季漲幅2.69％、年漲幅3.62％。新竹蛋白區房價持續上揚，都市計畫外的數個新興自辦重劃區，透天厝單、總價都不低，但竹縣竹北、竹北東區等蛋黃區卻不動。

(中國時報)

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