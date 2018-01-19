劉伯恩遭停職蔡國明代董座

2018年01月19日 01:13 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

馬偕醫院昨天召開董事會，進行董事長職位的「攻防戰」，現任馬偕醫院董事長劉伯恩不敵其他對立董事圍剿，以「私設公司掏空馬偕、隱瞞遭到判刑確定」的指控，將他停職並選出董事之一的蔡國明代理董事長；對此，劉伯恩低調回應，一切照著法律走！

控劉私設公司掏空醫院

台灣基督長老教會總會早在16日召開「總會常置委員會會議」，決議暫停劉伯恩的職務，也創下教會直接拉下馬偕董事長的首例。包括劉伯恩在內，原本馬偕醫院共有8名董事前天聯合發布聲明，支持劉伯恩依法執行職權，甚至有民眾到長老教會總會抗議、幫劉伯恩嗆聲，不過，劉伯恩仍然無力回天。

長老教會總會18日派人參加馬偕醫院董事會，針對劉伯恩掌控馬偕3個標案、大約價值70億元的運作而來，尤其指責劉伯恩「私設公司掏空馬偕」。

劉伯恩雖表示，馬偕投資3間公司是為了提升馬偕智財與專利發展，總會也有派人出席且未表異議，符合法令規範；不過，劉伯恩的辯駁不被多數董事認同，最後仍然遭到停職。

蔡國明是台北醫學大學牙醫學系校友，曾獲選新竹市熱心公益模範醫師，是現任馬偕醫院董事。

劉：我還是合法董事長

對於馬偕董事會的決議，劉伯恩表示「遺憾、痛心」，「私設公司」的說法不是事實。劉伯恩表明，董事長解職或停職均有法定程序，遭到停權後，他將與律師討論，再進行下一步動作。劉伯恩說，印信還在他手中，在衛福部登記資料，他還是合法董事長。

劉伯恩的律師強調，一定要遵照法律規範，如果董事職務是任期屆滿而解職是沒有問題，劉伯恩會尊重董事會的決定，但劉伯恩仍是現職中有待商榷，他們會審慎研究。

由於馬偕醫院是獨立法人，獲得政府的經費補助，董事長的人事任免必須遵守規定，衛福部表示，依規定馬偕醫院董事會必須將決議送交衛福部許可才會生效。

(中國時報)