「教部包庇董事會」高醫大師生轟教長下台

2018年01月19日 01:13 中國時報 朱真楷 、 呂素麗 、 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

高雄醫學大學董事會與師生對立風暴持續延燒，高醫大校友總會、教職員工會等30多人，昨出面抨擊該校董事會長期插手校務，教育部遭監院糾正後，不僅持續包庇，甚至將要求改革的學生聯署名單交給董事會，造成校園恐慌，要求教育部長、高教司長必須為此下台。

高醫大師生不滿董事會屢屢將手伸入校務，前年發起訴求為解散董事會、派公益董事進駐的「透明革命」，但風暴迄今持續延燒。

高醫大轉型正義促進會發起人陳永興，與高醫大校友總會理事長藍傳盛、高醫大教職員工會成員及學生代表30多人，昨北上立院對董事會提出多項違法濫權作為。

陳永興指出，高醫大董事會長期干預校務、人事、採購，監察院在去年8月調查後，確認20幾項缺失，並糾正主管機關教育部，但事後教育部卻僅是扣校方補助款，苦了師生，董事會卻絲毫不受影響。

更甚者，教育部私下不願承認糾正報告的公正性，自行籌組調查委員會，派人進校園詢問師生是如何取得內幕，「如果不是想包庇，為何要幫忙董事會調查這些事？」

陳永興說，調查委員還違背個資保密，將參與要求董事會改革的學生聯署名單交給董事會。事後，董事會就放風聲恐嚇相關學生，揚言參與聯署會影響畢業後在學校或高醫大附設醫院的「前途」，掀起校園恐慌，「學生想跟你陳情，結果你把名單交給董事會，教育部長不用被彈劾嗎？」

此外，陳永興說，各醫學大學校長遴選都是公開透明，高醫大新校長日前出爐，卻沒人知道誰是遴選委員；董事會採用的遴選辦法也未經校務會議審議，這也是在搞黑箱。

高雄醫學大學董事會18日發表嚴正聲明指出，第8任校長遴選已依「私立學校法」程序完成圈選，送教育部核定中，針對少數社會人士對高醫董事會的不實指控與抹黑，該會已經委託律師將對於抹黑指控及不實的報導，均會採取法律行動。

教育部高教司長李彥儀表示，《國立大學法》跟《私立學校法》規定私校校長遴選都是董事會權責，由董事會成立遴選委員會，最後人選還是要經過董事會投票同意，再報部核定。

(中國時報)