新聞透視－蔡政府出招 連七傷拳都不如

2018年01月19日 04:10 中國時報 羅印冲

針對大陸逕行啟用M503北向及相關銜接航線，民進黨終於出招反制，出手「卡關」部分陸籍航空公司對春節加班機的申請。但這種做法並不會產生任何正面效果，陸方不會因此停用相關航線，兩岸更不可能針對航線問題進行溝通。更糟的是，這種反制，自傷更重，蔡政府這一拳，連「七傷拳」都不如。

此外，蔡政府還發動外交官員積極向外媒投書，批評大陸做法影響飛安，包括駐日代表謝長廷、駐英代表林永樂和駐瑞典代表廖東周，都針對航線問題向外媒「告狀」，顯示蔡政府從內部（民航局卡關春節班機申請）到國際（外交官投書指控陸方），全面與大陸對抗，兩岸關係勢將更加惡化。

犧牲的還是台商權益

蔡政府出手卡關航空公司對春節加班機的申請，衝擊176航班，最多有5萬人次受到影響。看起來是部分陸籍航空公司業績受損，但搭乘春節加班機的多數還是台商，他們的權益被犧牲，必然會把矛頭指向出招反制的蔡政府。

蔡政府原想向陸方施壓，卻自傷更重，所謂「七傷拳」尚且傷敵七分、自傷三分，蔡政府這招顯然連「七傷拳」都不如，受影響的大多是台灣人，陸籍航空公司的損失，幾乎不足掛齒。

任何政策工具的使用，都應有其理性思維決策過程，重點還是看能否達到政策目標。蔡政府這麼做既無法讓陸放棄使用相關航線，也不可能因此就與我方恢復談判，這項政策工作的使用和決策，顯然有很大的問題和盲點。

蔡政府在航線問題上最大盲點是，一開始就把抗議的調門拉太高，以致當陸方對我方要求置之不理後，蔡政府就陷入必須被動反擊的困境。但這種只能對內宣示的反制措施，豈不是讓更多人知道，我方幾乎沒有與陸方抗衡的籌碼，才會連犧牲台商權益的做法都扛出來。

問題根源不能再迴避

對北京來說，蔡政府的反制不痛不癢，受傷最大的是台商，自然會有台商出來炮轟，輿論風向不見得對大陸不利，反而只會凸顯蔡政府捉襟見肘，對兩岸困境束手無策。這難道是蔡政府想要的效果嗎？

其實，自民進黨重返執政，兩岸問題又何止於航線爭議。蔡總統曾任多年陸委會主委，對兩岸和國際情勢有一定掌握，應該清楚兩岸問題的根源在於缺乏政治基礎，導致兩岸在各領域都陷入對抗局面。不思索解決問題根源，未來困境只會更多，小英不能再迴避。

(中國時報)