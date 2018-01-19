陸經濟總量 首破80兆人幣

大陸去年GDP成長率為6.9％，超出目標，總量也首次突破80兆元大關。圖為位於大陸湖北武漢的汽車組裝廠。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

大陸經濟成長率關乎全球經濟復甦力道，向來備受關注。大陸國家發改委副主任、國家統計局長寧吉喆表示，大陸2017年GDP成長率為6.9％，不只超出官方目標「6.5％左右」，更是7年來首次增速；而GDP總量達82兆7122億（人民幣，下同，約新台幣385兆），首次突破80兆元大關。

大陸國新辦昨天舉行記者會，邀請寧吉喆介紹大陸2017年國民經濟運行情況。他指出，大陸2017年全年國內生產毛額（GDP）總量為82兆7122億人民幣，全年經濟成長率為6.9％；按季度來看，第1季GDP年增6.9％，第2季6.9％，第3季6.8％，第4季6.8％。

大陸去年GDP成長亮眼，不只超過官方所訂的目標，更是自2010年以來大陸經濟成長首次增速。而第4季年增6.8％也寫下連續10個季度運行在6.7％至6.9％區間的紀錄。

在經濟總量上，大陸經濟總量近年迅猛增加，從2012年的54兆增長到2016年的74兆；而2017年GDP總量也一如外界先前預期，順利突破80兆大關。

此外，寧吉喆也稱，去年大陸服務業仍保持較快發展態勢，商業活動指數處於景氣區間；全國服務業生產指數較上年增長8.2％，增速加快0.1個百分點。進出口規模也擴大，貿易結構優化，全年進出口總額27兆7921億元，增長14.2％，扭轉連兩年下降局面。鋼鐵、煤炭年度去產能任務完成。

(中國時報)

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