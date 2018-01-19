習思想入憲 確立國監委地位

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中國時報
李文輝／綜合報導

中共十九屆中央委員會第二次全體會議（二中全會）18日起連續兩天在北京召開，會議將循例討論國家機構領導人名單、審議修憲建議案，再一併交由3月舉行的全國人大會議選舉確認，完成法定程序。

大陸國家機構領導人包括國家主席、副主席，國務院總理、副總理、國務委員，國家軍委主席、副主席，與最高檢、最高法、國家監察委主事者，都將在二中全會敲定。

本屆二中全會打破幾項慣例，一是時序比往屆提早1個月：二是審議12日中央政治局會議通過的《中共中央關於修改憲法部分內容的建議》稿。依據該稿，中共「黨中央決定用一次全會專門討論憲法修改問題」，但「堅持對憲法作部分修改、不作大改的原則」，「保持憲法連續性、穩定性、權威性」。

預料修憲重點是十九大寫入黨章的「習近平新時代中國特色社會主義思想」（習思想）納入「憲法序言」。「習思想」入憲，習將成為繼毛澤東之後，第二個在任期內將冠名的指導思想寫入黨章和憲法序言的中共領導人。

此外，新設「國家監察委員會」新增至憲法本文，未來國監委將整合相關反腐機構，與中紀委合署辦公，將反腐對象從中共黨員，擴大到所有公務員。

改革開放後制訂1982年憲法至今修過4次。鄧小平及江澤民提的理論或思想寫入序言。序言中只出現毛澤東及鄧小平名字，做為重要思想之一，只列出「三個代表」，沒有出現江澤民名字。

(中國時報)

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