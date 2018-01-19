川普頒假新聞獎 諾獎得主奪冠

2018年01月19日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

諾貝爾經濟獎得主克魯曼被川普列為製造假新聞第一名。克魯曼稱川普的經濟政策無法使得美國經濟好轉。（美聯社）

美國聯邦政府面臨關門危機，但總統川普17日拋開華府紛擾，在共和黨官網宣布萬眾期盼的「假新聞大賞」。他最賭爛的美國有線電視新聞網（CNN）眾望所歸勇奪4項，成為最大贏家。常遭川普點名的《紐約時報》《華盛頓郵報》各獲兩項，美國廣播公司（ABC）、《時代》雜誌和《新聞周刊》也都入榜。但共和黨官網不給力，因流量爆表一度當機1小時。

克魯曼指美經濟不復甦

川普當晚8點在推特發文，「假新聞獎得獎的是…」附上共和黨官網網址。或許該獎太受期待，網民蜂擁而入，網站伺服器無法招架，不久便出現「本站暫時離線，請稍候再來」字樣。

這項年度大賞中的頭獎，頒給紐約時報，諾貝爾經濟獎得主克魯曼躺著也中槍。假新聞獎指出，克魯曼得獎在於「川普總統贏得歷史性壓倒勝利那天，聲稱美國經濟『絕不』復甦。」克魯曼在川普當選後的凌晨零點42分發表短篇評論，指出「如果問市場何時復甦，答案是永遠不能」，並預言全球經濟可能衰退。3天後，克魯曼撤回原文，表示他反應過度。儘管如此，不爽的川普還是賞他第一名。

媒體中獎反而興高采烈

第二大獎頒給ABC記者羅斯，他搶快報導，但弄錯前國家安全顧問佛林與俄羅斯搭上線的時間點，羅斯遭停職，ABC也道歉。第三名花落CNN，在川普訪日期間，CNN採用社群媒體影片，報導川普餵錦鯉時把整盒飼料亂倒進魚池，但他只是模仿日相安倍而已。華郵記者魏吉爾則因「錯誤報導完售的總統造勢大會空無一人」中選。魏吉爾的報導未在華郵網站或紙本出現，是發在推特，且不久就自刪。

中獎的媒體大多興高采烈報導入選假新聞獎消息，唯獨CNN未發表隻字片語。落選的《紐約每日新聞報》在推特哀號，「我們（的獎）被別人搶了！」

黨籍參議員轟他獨裁者

新聞周刊獲悉以「錯誤報導波蘭第一夫人沒和總統握手」榮登第八名，開心發文「我們非常、非常自豪！」新聞周刊澄清，報導根據新聞影片，川普起初的確遭對方視而不見。

川普創造槓媒體的獎，反而挖大洞給自己跳。華郵月初整理，川普入主白宮355天，發表超過2000次謬誤或誤導的言論。與他不對盤的黨籍參議員佛雷克和麥肯雙雙發難，前者批評川普把媒體描繪為全民公敵，與史達林無異；麥肯投書華郵，苦勸川普「假新聞一詞是獨裁者用以讓記者噤聲、貶低政敵、阻撓媒體監督並誤導人民之用，我們經不起拋棄長年扮演捍衛人權的角色。」

鄉民封他榮獲小木偶獎

推特鄉民不會放過取笑川普的機會。「假新聞獎得獎的是…更正，假總統獎得主#川普。白紙黑字證明他第一年撒了超過2千個謊。」「剩51小時政府就要關門，共和黨只想著假新聞獎，而不去做好該做的事」「福斯新聞網沒有橫掃假新聞獎嗎？」

歐巴馬政府時代的「道德沙皇」艾森也來湊熱鬧，在推特辦「黃金皮諾丘（小木偶）獎」，由川普高票凍蒜。推文附上GIF檔，只見川普的黃色側面剪影鼻子越長越長，手上忙不迭滑手機，令人噴飯。文中寫著，「川普2018年的最大謊言就是…『絕對沒有（與俄）勾結』。若各位標記他後轉發並向他道賀，他會不會氣瘋啊。」

(中國時報)