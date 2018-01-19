脾氣壞 要CNN滾出去

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國總統川普本月12日接受任內的第一次健康檢查，結果顯示，他的身體狀況十分良好（excellent）。不過，才剛拿到假新聞獎「殊榮」的美國有線電視新聞網（CNN）首席醫學記者古普塔醫師（Dr.Sanjay Gupta）公開質疑川普的健檢報告，還稱川普患有40歲以上男性很常見的心臟病。

古普塔醫師表示，他仔細閱讀過川普的健檢報告後，發現川普血液中的鈣含量自2009年開始穩定上升，且該數字於12日檢查時也明顯上升。他解釋，當這個讀數飆高到某個範圍，就代表受檢對象已經罹患心臟病。

古普塔醫師還稱，自己已就相關情況親自詢問為川普進行健檢的傑克森醫生，對方一度指川普順利通過所有測試，不過稍後又證實川普已患上心臟病。傑克森醫生也開了降膽固醇處方藥物給川普，並建議對方採低碳水化合物和低脂飲食。

除了健康可能出問題，川普的脾氣似乎也很暴躁。16日他在白宮與來訪的哈薩克總統納扎爾巴耶夫舉行聯合記者會，會中CNN記者艾科斯塔（Jim Acosta）搶著向川普提問，高喊「總統先生」3遍後終於引起川普注意。艾科斯塔大聲問川普：「你是否說過希望更多挪威人來美國？你想接納更多的挪威移民嗎？這是真的嗎？」川普回應：「我希望的是來自世界各地的移民，來自世界各地，感謝大家。」艾科斯塔又不死心追問：「是只要白人和白人國家的移民？還是想要其他國家的有色移民？」

川普暴怒，他伸手指著艾科斯塔的鼻子，要他「滾出去！」白宮職員隨後請艾科斯塔離開，而艾科斯塔事後也推文指責白宮幕僚妨礙他提問。

(中國時報)

川普頒假新聞獎 諾獎得主奪冠 冬奧前夕 北韓擬大閱兵

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。