脾氣壞 要CNN滾出去

2018年01月19日 04:10 中國時報 施施 、 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普本月12日接受任內的第一次健康檢查，結果顯示，他的身體狀況十分良好（excellent）。不過，才剛拿到假新聞獎「殊榮」的美國有線電視新聞網（CNN）首席醫學記者古普塔醫師（Dr.Sanjay Gupta）公開質疑川普的健檢報告，還稱川普患有40歲以上男性很常見的心臟病。

古普塔醫師表示，他仔細閱讀過川普的健檢報告後，發現川普血液中的鈣含量自2009年開始穩定上升，且該數字於12日檢查時也明顯上升。他解釋，當這個讀數飆高到某個範圍，就代表受檢對象已經罹患心臟病。

古普塔醫師還稱，自己已就相關情況親自詢問為川普進行健檢的傑克森醫生，對方一度指川普順利通過所有測試，不過稍後又證實川普已患上心臟病。傑克森醫生也開了降膽固醇處方藥物給川普，並建議對方採低碳水化合物和低脂飲食。

除了健康可能出問題，川普的脾氣似乎也很暴躁。16日他在白宮與來訪的哈薩克總統納扎爾巴耶夫舉行聯合記者會，會中CNN記者艾科斯塔（Jim Acosta）搶著向川普提問，高喊「總統先生」3遍後終於引起川普注意。艾科斯塔大聲問川普：「你是否說過希望更多挪威人來美國？你想接納更多的挪威移民嗎？這是真的嗎？」川普回應：「我希望的是來自世界各地的移民，來自世界各地，感謝大家。」艾科斯塔又不死心追問：「是只要白人和白人國家的移民？還是想要其他國家的有色移民？」

川普暴怒，他伸手指著艾科斯塔的鼻子，要他「滾出去！」白宮職員隨後請艾科斯塔離開，而艾科斯塔事後也推文指責白宮幕僚妨礙他提問。

(中國時報)